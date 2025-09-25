Veste bună! Plafonarea adaosului la alimentele de bază, prelungită cu șase luni. 17 produse esențiale rămân la prețuri mai mici

Alimentele de bază rămân la prețuri plafonate până în martie 2026. Guvernul vrea să susțină puterea de cumpărare a românilor

Guvernul a decis să prelungească cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, astfel că măsura va fi valabilă până pe 31 martie 2026.

Decizia a fost luată joi, în ședința de guvern, și a fost confirmată de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe Facebook. Prin această ordonanță de urgență se modifică art. 8 din OUG 67/2023, care prevede măsuri temporare pentru combaterea creșterii excesive a prețurilor la produsele alimentare și agricole.

Inițial, plafonarea urma să expire pe 30 septembrie 2025.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că deciziile „nu trebuie luate pe baze populiste”, după ce subiectul a stârnit tensiuni în coaliția de guvernare.

Social-democrații au cerut insistent prelungirea măsurii, iar după mai multe runde de negocieri, inclusiv cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni, s-a decis menținerea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a avertizat că ridicarea măsurii ar fi „o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026”.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a precizat că „PSD a ținut expres și a reușit să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de strictă necesitate. Mâine, în ședința de Guvern, acest proiect va fi pe ordinea de zi.

Fără această măsură, cei mai mulți dintre români ar fi fost loviți și mai tare de scumpiri. Alături de tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile am luat două decizii care protejează puterea de cumpărare. Hrana de bază nu poate ajunge un lux, trebuie să rămână accesibilă milioanelor de români”.

Pe lângă această măsură, ședința de guvern a mai cuprins proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG 71/2001 privind consultanța fiscală, precum și stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2023–2029.

