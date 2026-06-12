VIDEO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit în zona sensului giratoriu de la Bărăbanț

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit în sensul giratoriu de la Bărăbanț

Un accident rutier a avut loc astăzi, 12 iunie 2026, pe o stradă din zona senului giratoriu de la Bărăbanț. Din primele informații disponibile sunt implicate două autoturisme.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia sens giratoriu Bărăbant.

În accident sunt implicate 2 autoturisme, fara persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

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