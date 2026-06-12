FOTO | Judecătoria Alba Iulia, prezentă la Întâlnirea Președinților de Judecătorii: Discuții despre independența justiției și volumul de muncă al instanțelor

Judecătoria Alba Iulia, prezentă la Întâlnirea Președinților de Judecătorii: Discuții despre independența justiției și volumul de muncă al instanțelor

Judecătoria Alba Iulia a participat, în perioada 10–12 iunie 2026, la Întâlnirea Președinților de Judecătorii, desfășurată la Focșani, eveniment care a reunit reprezentanți ai principalelor instituții din sistemul judiciar și ai instanțelor de prim grad din întreaga țară.

În cadrul reuniunii au fost analizate principalele provocări cu care se confruntă instanțele judecătorești, de la normarea activității și gestionarea volumului de muncă, până la statutul magistratului, independența justiției și impactul viitoarelor modificări legislative privind salarizarea personalului.

Mesajul integral publicat de Judecătoria Alba Iulia este următorul:

În perioada 10–12 iunie 2026, Judecătoria Alba Iulia a fost prezentă la Întâlnirea Președinților de Judecătorii, organizată de Judecătoria Focșani.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii, Școlii Naționale de Grefieri, Ministerului Justiției și ai judecătoriilor din întreaga țară, oferind un cadru de dialog asupra principalelor provocări cu care se confruntă instanțele de prim grad de jurisdicție.

Întâlnirea a avut loc într-un moment important pentru sistemul judiciar, marcat de dezbateri privind statutul magistratului, independența justiției și condițiile necesare funcționării eficiente a instanțelor.

Un loc important în cadrul dezbaterilor l-a ocupat mecanismul de normare a activității instanțelor, instrument esențial pentru corelarea volumului de muncă cu resursele disponibile și pentru asigurarea unui act de justiție de calitate. De asemenea, au fost discutate implicațiile proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și impactul acestuia asupra sistemului judiciar.

Pentru Judecătoria Alba Iulia, astfel de întâlniri reprezintă o oportunitate importantă de schimb de experiență și de exprimare a perspectivei instanțelor de prim grad în dezbaterile care privesc organizarea și funcționarea justiției.

Dialogul profesional și identificarea unor soluții comune rămân esențiale pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient, predictibil și apropiat de cetățean.

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