Sports Festival 2026 a început cu un show ecvestru în premieră și 20 de cai în BTarena
Sports Festival 2026 a început cu un show ecvestru în premieră și 20 de cai în BTarena | A șaptea ediție a grandiosului eveniment sportiv a debutat spectaculos
Cea de-a șaptea ediție Sports Festival a debutat, joi seara, la Cluj-Napoca, cu o premieră națională: ”Equestrian Grand Performance – Spirit of the Horse”, un show spectaculos care a transformat BT Arena într-o arenă ecvestră.
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În fața a mii de spectatori, producția semnată de ISSA Resort a reunit 20 de cai, 14 artiști ecveștri din România, Spania, Franța și Australia, alături de Orchestra Simfonică New Hope, într-o formulă care a adus împreună dresajul în libertate, acrobația, voltija și arta, într-un spațiu asociat în mod obișnuit competițiilor sportive și concertelor.
Yannis Madrid, acrobat: ”Specială în acest show este relația pe care o avem cu caii, cu care legăm conexiuni foarte strânse. Ne antrenăm mult împreună și avem aceleași ritualuri. Nu te poți antrena efectiv pentru un astfel de moment. Este imposibil, chiar dacă pui muzică și încerci să recreezi atmosfera, pentru că energia publicului este ceva pentru care nu te poți pregăti. Așa că totul se bazează pe încrederea dintre cal și călăreț. Totul ține de timp și de antrenamentele de zi cu zi. Suntem norocoși pentru că, la Issa Resort, avem tot anul la dispoziție să lucrăm cu caii. Sunt cai alături de care efectiv trăim.”
Larisa Mureșan, coordonatorul echipei ”Spirit of the Horse”: ”Show-ul a fost foarte complex. Nu au fost doar cai și călăreți, ci și artiști din mai multe țări: Franța, România, Spania și chiar Australia. Caii sunt ființe speciale, cu care poți crea o conexiune profundă, iar caii noștri sunt obișnuiți cu spectacolele, cu luminile și cu sunetele. Pentru ei a fost o plăcere să fie într-o arenă plină de oameni și de susținere.”
Pentru găzduirea evenimentului, spațiul a trecut printr-un amplu proces de amenajare, care a inclus aducerea a aproximativ 165 de tone de nisip și adaptarea suprafeței arenei pentru desfășurarea unui spectacol cu cai într-un spațiu dedicat, în mod obișnuit, competițiilor sportive și concertelor.
Patrick Ciorcilă, co-fondator Sports Festival: ”Scopul Sports Festival este să aducă în atenția oamenilor sporturi care nu sunt neapărat cele mai populare. Fotbal, tenis sau baschet știe toată lumea. Echitația este un sport care poate părea mai puțin promovat. În România însă a prins o tracțiune extraordinară: sunt foarte mulți practicanți, dar și foarte mulți fani. Este un sport nobil, elegant și cred că se potrivește perfect cu ceea ce facem noi: un sport mai inedit, dar care oferă și entertainment. Este o premieră pentru o astfel de sală, iar efortul logistic a fost foarte mare, pentru că trecem de la echitație la tenis.”
Tiberiu Pop, director de logistică Sports Festival: ”Am avut patru utilaje mari, plus cele din exterior. Nisipul este unul special, adus din carieră, cu o granulație aparte. Este amestecat cu geotextil și udat pentru a oferi o suprafață confortabilă și sigură pentru cai. Cea mai mare provocare abia urmează: să scoatem tot nisipul, aproximativ 165 de tone. Mai sunt de demontat peste 1.000 de metri pătrați de podea, material geotextil și elemente din lemn, iar apoi trebuie montat terenul de tenis.”
BTarena va fi eliberată în timp record și va începe montarea terenului de tenis pentru evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep, programat sâmbătă seara, în cadrul Sports Festival 2026.
Prima zi a Sports Festival a adus, pe lângă evenimentul de deschidere din BTarena, activități de inițiere pentru public, momente de entertainment și concerte.
Vineri, programul continuă cu activități de inițiere, parada cluburilor sportive, începutul sesiunilor Sports Talks și alte momente pregătite în zonele festivalului. Seara se va încheia cu concertul Loredanei Groza, programat de la ora 20:00, cu acces gratuit pentru public.
Despre Sports Festival
Cea de-a șaptea ediție Sports Festival are loc în perioada 11–14 iunie 2026 și aduce, ca în fiecare an, zeci de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali, concerte, conferințe și acces gratuit la majoritatea activităților. După o ediție 2025 cu peste 150.000 de participanți și un meci de gală cu Ronaldinho în prim-plan, festivalul de la Cluj-Napoca continuă să își consolideze rolul de eveniment de referință în Europa pentru sportul de masă și experiențele sportive adresate publicului larg.
Detalii pe www.sportsfestival.com
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