Tichete de energie 2025 | Ultima săptămână să ceri ajutorul de la stat pentru factura la energie. Banii pot fi folosiți și pentru curentul din iulie și august

Aceasta este ultima săptămână pentru ajutorul la facturile de energie. Care este data limită de depunere a cererilor

Românii cu venituri reduse mai au la dispoziție până pe 27 septembrie 2025 să depună cererile pentru sprijinul la plata facturilor de energie electrică. Programul a început în vară, dar încă nu toată lumea a profitat de el.

Cei care depun cererea acum, până la termenul limită, vor primi banii nu doar pentru luna septembrie, ci și retroactiv pentru iulie și august.

Ajutorul constă într-un tichet electronic de 50 de lei pe lună, care poate fi folosit direct pentru plata curentului. Mecanismul va funcționa până în martie 2026, astfel că sprijinul va acoperi mai multe luni de iarnă, când facturile sunt de obicei mai mari. Potrivit datelor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), deja peste 270.000 de beneficiari au încasat primele sume, iar plățile merg mai departe.

Cum se face cererea?

Cei care se pricep la internet pot intra pe platforma oficială EPIDS și pot completa formularul online. Pentru cei care nu au acces la internet sau preferă varianta clasică, există și opțiunea de a merge la primărie sau la oficiul poștal din localitate. Important este ca cererea să fie completată corect și cu toate datele necesare, pentru a nu fi respinsă.

La completarea formularului, solicitanții trebuie să treacă datele personale și, în unele cazuri, informații despre veniturile familiei. Pensionarii din sistemul național sunt scutiți de această obligație și pot depune cererea mai simplu. Odată depusă, cererea este verificată automat, iar dacă solicitantul este eligibil, banii intră în contul de sprijin.

Un detaliu important: în mod normal, ajutorul se acordă din luna în care e depusă cererea. Dar, pentru că platforma a fost lansată mai târziu, autoritățile au decis să facă o excepție. Astfel, cei care trimit documentele până la 27 septembrie vor primi banii și pentru lunile de vară iulie și august, pe lângă sprijinul din septembrie încolo.

