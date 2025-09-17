Un nou val de SCUMPIRI pentru români: Ce alimente de bază se vor scumpi de la 1 octombrie 2025 și cât vor costa la raft

Un nou val de scumpiri pentru români: Ce alimente esențiale se vor scumpi de la 1 octombrie 2025 și cât vor costa la raft

După mai bine de doi ani de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, Guvernul NU va mai prelungi această măsură începând cu 1 octombrie 2025.

Decizia marchează sfârșitul unei perioade în care consumatorii au beneficiat de prețuri controlate, mai ales la produse esențiale precum pâinea, laptele, uleiul sau carnea.

Eliminarea plafonului permite comercianților și producătorilor să ajusteze marjele în funcție de piață, ceea ce va duce inevitabil la scumpiri.

Plafonarea adaosului fusese introdusă în iulie 2023 prin Ordonanța de Urgență 67/2023 și prelungită periodic ca răspuns la inflația ridicată și presiunea asupra bugetelor familiilor.

În prima lună, efectele s-au simțit imediat: fructele, legumele și produsele lactate s-au ieftinit semnificativ. Acum, însă, fără plafonul legal, comercianții au libertatea de a-și majora adaosurile pentru a recupera pierderile.

Estimările arată că marjele ar putea crește între 10% și 50%, în funcție de produs, iar scumpirile se vor resimți imediat la raft.

Experiența altor țări arată că eliminarea bruscă a plafonărilor duce la ajustări accelerate, nu graduale, iar în România deciziile câtorva lanțuri mari vor seta tendința pieței.

Produsele care se scumpesc cel mai mult

Lista alimentelor vizate include 17 categorii de produse de bază. Printre acestea se numără: pâinea albă, laptele de vacă, brânza telemea, iaurtul simplu, făina și mălaiul, dar și ouăle, uleiul de floarea-soarelui, carnea de pui și porc, cartofii, ceapa, roșiile, fructele de sezon și zahărul alb.

Eliminarea plafonării vine într-un context dificil, în care inflația alimentară rămâne ridicată, iar veniturile populației nu țin pasul cu scumpirile.

Ce urmează pentru consumatori

Fără mecanisme de protecție, fiecare vizită la supermarket va fi mai scumpă decât în ultimele luni. Guvernul a transmis că vor exista discuții cu retailerii pentru a evita majorări exagerate, dar fără instrumentul legal al plafonării, efectele asupra prețurilor sunt dificil de controlat.

Consumatorii vor trebui să se adapteze noii realități, în care alimentele de bază vor costa mai mult, iar planificarea cumpărăturilor va deveni mai importantă ca niciodată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI