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Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

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Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare

Parlamentul a adoptat forma finală a legii care prevede sancțiuni mai dure pentru agresiunile îndreptate împotriva executorilor judecătorești, notarilor publici și practicienilor în insolvență. 

Actul normativ, trimis spre promulgare, introduce aceste fapte în categoria ultrajului judiciar și extinde protecția penală acordată profesiilor implicate în aplicarea hotărârilor judecătorești.

Agresiunile vor fi sancționate cu pedepse care pornesc de la amenzi penale și pot ajunge până la mai mulți ani de închisoare

În funcție de gravitatea faptei, agresiunile vor fi sancționate cu pedepse care pornesc de la amenzi penale și pot ajunge până la mai mulți ani de închisoare, în condițiile în care ultrajul prevede forme agravate față de infracțiunile de bază, precum amenințarea, lovirea sau vătămarea corporală.

Noua lege extinde explicit sfera infracțiunii de ultraj judiciar, incluzând executorii judecătorești, notarii publici și practicienii în insolvență sau lichidare, categorii care nu erau menționate în mod expres în forma anterioară a reglementărilor.

Aceștia se adaugă astfel magistraților și altor persoane implicate în înfăptuirea justiției, fiind considerați actori esențiali în procesul de aplicare a hotărârilor judecătorești și de derulare a procedurilor de executare silită sau insolvență.

Prin încadrarea la ultraj judiciar, faptele de amenințare sau violență sunt tratate ca infracțiuni îndreptate nu doar împotriva persoanei, ci și împotriva autorității actului de justiție.

În practică, acest regim atrage pedepse mai severe decât în cazul agresiunilor obișnuite. Astfel, în funcție de încadrarea juridică a faptei, sancțiunile pot varia de la amenzi penale până la pedepse cu închisoarea de ordinul anilor, mai ales în situațiile în care sunt implicate loviri, vătămări corporale sau alte forme de violență.

Forma agravată a infracțiunii se aplică atunci când faptele sunt comise în legătură directă cu exercitarea atribuțiilor profesionale, ceea ce justifică un tratament penal mai dur decât în cazul unor conflicte obișnuite.

Inițiatorii actului normativ susțin că executorii judecătorești reprezintă veriga esențială în punerea în aplicare a hotărârilor instanțelor, iar activitatea acestora este frecvent expusă tensiunilor și conflictelor generate de executările silite.

În mod similar, notarii și practicienii în insolvență sunt implicați în proceduri juridice sensibile, în care pot apărea situații de presiune sau violență, motiv pentru care legiuitorul a considerat necesară consolidarea protecției penale.

După adoptarea de către Camera Deputaților, for decizional, proiectul de lege a fost transmis spre promulgare. După semnarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare.

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