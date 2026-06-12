Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare
Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare
Parlamentul a adoptat forma finală a legii care prevede sancțiuni mai dure pentru agresiunile îndreptate împotriva executorilor judecătorești, notarilor publici și practicienilor în insolvență.
Actul normativ, trimis spre promulgare, introduce aceste fapte în categoria ultrajului judiciar și extinde protecția penală acordată profesiilor implicate în aplicarea hotărârilor judecătorești.
Agresiunile vor fi sancționate cu pedepse care pornesc de la amenzi penale și pot ajunge până la mai mulți ani de închisoare
În funcție de gravitatea faptei, agresiunile vor fi sancționate cu pedepse care pornesc de la amenzi penale și pot ajunge până la mai mulți ani de închisoare, în condițiile în care ultrajul prevede forme agravate față de infracțiunile de bază, precum amenințarea, lovirea sau vătămarea corporală.
Noua lege extinde explicit sfera infracțiunii de ultraj judiciar, incluzând executorii judecătorești, notarii publici și practicienii în insolvență sau lichidare, categorii care nu erau menționate în mod expres în forma anterioară a reglementărilor.
Aceștia se adaugă astfel magistraților și altor persoane implicate în înfăptuirea justiției, fiind considerați actori esențiali în procesul de aplicare a hotărârilor judecătorești și de derulare a procedurilor de executare silită sau insolvență.
Prin încadrarea la ultraj judiciar, faptele de amenințare sau violență sunt tratate ca infracțiuni îndreptate nu doar împotriva persoanei, ci și împotriva autorității actului de justiție.
În practică, acest regim atrage pedepse mai severe decât în cazul agresiunilor obișnuite. Astfel, în funcție de încadrarea juridică a faptei, sancțiunile pot varia de la amenzi penale până la pedepse cu închisoarea de ordinul anilor, mai ales în situațiile în care sunt implicate loviri, vătămări corporale sau alte forme de violență.
Forma agravată a infracțiunii se aplică atunci când faptele sunt comise în legătură directă cu exercitarea atribuțiilor profesionale, ceea ce justifică un tratament penal mai dur decât în cazul unor conflicte obișnuite.
Inițiatorii actului normativ susțin că executorii judecătorești reprezintă veriga esențială în punerea în aplicare a hotărârilor instanțelor, iar activitatea acestora este frecvent expusă tensiunilor și conflictelor generate de executările silite.
În mod similar, notarii și practicienii în insolvență sunt implicați în proceduri juridice sensibile, în care pot apărea situații de presiune sau violență, motiv pentru care legiuitorul a considerat necesară consolidarea protecției penale.
După adoptarea de către Camera Deputaților, for decizional, proiectul de lege a fost transmis spre promulgare. După semnarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Noile reguli privind transparenţa salarială din iunie 2026: Amenzi de 30.000 de lei pentru angajatorii care nu respectă directiva. Ce obligații au firmele
Noile reguli privind transparenţa salarială din iunie 2026: Amenzi de 30.000 de lei pentru angajatorii care nu respectă directiva. Ce obligații au firmele Noua directivă a Uniunii Europene privind transparența salarială aduce o provocare majoră pentru companii. Angajatorii care nu oferă documente , începând cu 7 iunie 2026, sau care nu au criterii clare riscă […]
Admiterea la liceele tehnologice 2026. Elevii care nu dau Evaluarea Națională, nu vor putea participa la prima etapă de repartizare computerizată. Vor avea acces doar la locurile rămase libere
Admiterea la liceele tehnologice 2026. Elevii care nu dau Evaluarea Națională, nu vor putea participa la prima etapă de repartizare computerizată. Vor avea acces doar la locurile rămase libere Anul școlar 2026-2027 vine cu o modificare majoră pentru elevii care vor să urmeze o calificare profesională după clasa a VIII-a. Odată cu integrarea școlii profesionale […]
Șeful Apelor Române, schimbat din funcție după scandalul balastierelor ilegale. Ministrul Mediului: „Nu întoarcem ochii de la ilegalități”
Șeful Apelor Române, schimbat din funcție după scandalul balastierelor ilegale. Ministrul Mediului: „Nu întoarcem ochii de la ilegalități” Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi, 11 iunie 2026, înlăturarea din funcție a directorului general al Apele Române, în urma unui scandal privind descoperirea unor balastiere considerate ilegale în județul Olt și a unor acuzații legate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare
Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare Parlamentul a adoptat forma finală a...
Noile reguli privind transparenţa salarială din iunie 2026: Amenzi de 30.000 de lei pentru angajatorii care nu respectă directiva. Ce obligații au firmele
Noile reguli privind transparenţa salarială din iunie 2026: Amenzi de 30.000 de lei pentru angajatorii care nu respectă directiva. Ce...
Știrea Zilei
Încep Zilele municipiului Alba Iulia – Alba Fest 2026: Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci și Direcția 5, show pe scena din inima Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL zilei de vineri
Încep Zilele municipiului Alba Iulia – Alba Fest 2026: Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci și Direcția 5, show pe...
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit
ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile...
Curier Județean
FOTO | Judecătoria Alba Iulia, prezentă la Întâlnirea Președinților de Judecătorii: Discuții despre independența justiției și volumul de muncă al instanțelor
Judecătoria Alba Iulia, prezentă la Întâlnirea Președinților de Judecătorii: Discuții despre independența justiției și volumul de muncă al instanțelor Judecătoria...
Sediul Judecătoriei Aiud intră într-un amplu proces de modernizare: În ce stadiu este proiectul
Sediul Judecătoriei Aiud intră într-un amplu proces de modernizare: În ce stadiu este proiectul Sediul Judecătoriei Aiud se pregătește pentru...
Politică Administrație
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria...
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...