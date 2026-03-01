VCG Vințu de Jos – Viitorul Sântimbru 0-3 (0-0), în ultima repetiție | Urmează optimile Cupei României
VCG Vințu de Jos – Viitorul Sântimbru 0-3 (0-0), în ultima repetiție | Urmează optimile Cupei României, sâmbătă, 7 martie
Viitorul Sântimbru a câștigat partida de verificare cu VCG Vințu de Jos, scor 3-0 (0-0), golurile formației pregătite de Adrian Bicheși și Dan Comșa fiind marcate în actul secund de Lupșan (54, penalty, 77), Crișan (64).
Citește și: FOTO | Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de suflet
O nouă confruntare între lideri, grupări care activează în eșaloane competiționale diferite, trupa din Galtiu în Superliga Alba, iar gazdele în Liga 4.
Pentru Viitorul au evoluat Petrașcu – Kosmyna-Vingărzan, D. Popa, F. Bidin, Birk, Nistor, Crișan, Lupșan, Ivașcu, Voic și Pașca-Igna; au mai intrat Sicoe și N. Muntean.
A fost ultima repetiție, întrucât urmează jocuri oficiale în optimile de finală ale Cupei României, sâmbătă, 7 martie, VCG Vințu de Jos – Performanța Ighiu și Nicolae Linca Cergău – Viitorul Sântimbru
Informații, foto: Dan Comșa
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Cupa Olimpia Aiud la Under 14, un turneu al prieteniei și dragostei pentru sportul rege | Sportul Petrești (Valea Frumoasei), învingătoare în competiția juvenilă
Cupa Olimpia Aiud la Under 14, un turneu al prieteniei și dragostei pentru sportul rege | Sportul Petrești (Valea Frumoasei), învingătoare în competiția juvenilă ce a adunat 4 echipe Cupa Olimpia, la Under 14, un turneul fotbalistic juvenil ajuns la a treia ediție a însemnat un patrulater fotbalistic reușit din toate punctele de vedere. Au […]
VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia, calificare remarcabilă în Conference Cup, turneul final 8, la polo feminin!
CSM Unirea Alba Iulia, calificare remarcabilă în Conference Cup, turneul final, la polo feminin! CSM Unirea Alba Iulia, campioana României, a realizat un rezultat extraordinar, calificându-se între cele mai bune 8 echipe din Europa în Conference Cup, în urma turneului găzduit în Bazinul Olimpic din Alba Iulia Este cea mai importantă performanță din istoria clubului […]
FOTO: Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), dublă campioană națională în sală! Medalii pentru Lucian Ștefan și Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia)
Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), dublă campioană națională în sală! Medalii pentru Lucian Ștefan și Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/ CSU Alba Iulia) a devenit dublă campioană națională în proba de 1500 de metri din cadrul campionatelor naționale în sală, atât la seniori cât și la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: ,,Nu vorbește nimeni că România trebuie să se împrumute 1 miliard de euro în fiecare săptămână pentru a plăti salariile și pensiile”
Economistul Radu Georgescu: ,,Nu vorbește nimeni că România trebuie să se împrumute 1 miliard de euro în fiecare săptămână pentru...
PENSII 2026 | Decizie ÎCCJ privind grupa de muncă: Anumiți pensionari nu vor beneficia de recalcularea pensiei
Decizie ÎCCJ privind grupa de muncă: Anumiți pensionari nu vor beneficia de recalcularea pensiei Înalta Curte de Casație și Justiție...
Știrea Zilei
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie 2026
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie Șoferițele din...
FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Ciugud: O persoană, prinsă în interiorul autoturismului. Salvatorii intervin de urgență
ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU în comuna Ciugud: O persoană, posibil prinsă în interiorul autoturismului. Un accident rutier a avut...
Curier Județean
FOTO | Hirotonire de diacon în Catedrala Blajului: Romulus Borbely a primit hirotonirea în Duminica Întâi din Post
Hirotonire de diacon în Catedrala Blajului: Romulus Borbely a primit hirotonirea în Duminica Întâi din Post Un nou diacon a...
VIDEO | Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști: A condus BĂUT și a intrat într-un cap de pod cu mașina
Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști: A condus BĂUT și a intrat într-un cap de pod cu mașina Un tânăr...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...
1- 9 martie: ”Zilele Babelor” sau ”Zilele Babei Dochia”. Cum să îți alegi ziua care îți va spune cum îți va merge tot anul
1- 9 martie: ”Zilele Babelor” sau ”Zilele Babei Dochia” • Legenda Babelor • Baba Dochia Primele zile ale lunii martie...