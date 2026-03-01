Sport

VCG Vințu de Jos – Viitorul Sântimbru 0-3 (0-0), în ultima repetiție | Urmează optimile Cupei României

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 minute

în

De

VCG Vințu de Jos – Viitorul Sântimbru 0-3 (0-0), în ultima repetiție | Urmează optimile Cupei României, sâmbătă, 7 martie

Viitorul Sântimbru a câștigat partida de verificare cu VCG Vințu de Jos, scor 3-0 (0-0), golurile formației pregătite de Adrian Bicheși și Dan Comșa fiind marcate în actul secund de Lupșan (54, penalty, 77), Crișan (64).

Citește și: FOTO | Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de suflet

O nouă confruntare între lideri, grupări care activează în eșaloane competiționale diferite, trupa din Galtiu în Superliga Alba, iar gazdele în Liga 4.

Pentru Viitorul au evoluat Petrașcu – Kosmyna-Vingărzan, D. Popa, F. Bidin, Birk, Nistor, Crișan, Lupșan, Ivașcu, Voic și Pașca-Igna; au mai intrat Sicoe și N. Muntean.

A fost ultima repetiție, întrucât urmează jocuri oficiale în optimile de finală ale Cupei României, sâmbătă, 7 martie, VCG Vințu de Jos – Performanța Ighiu și Nicolae Linca Cergău – Viitorul Sântimbru

Informații, foto: Dan Comșa

