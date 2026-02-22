Ştirea zilei

FOTO | Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de suflet

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de suflet

Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, beneficiază și de sprijinul necondiționat al unor fani înfocați din Republica Moldova.

Unul dintre aceștia este Olguța Antoci.

Poate părea surprinzător cum s-a creat legătura dintre comuna Sântimbru din România și localitatea Corjova din Republica Moldova.

Lucrurile devin, însă, cu adevărat clare în momentul în care introducem în ecuație elementul înfrîțirii dintre cele două așezări.

„Înfrăţirea cu satul Corjova a pornit de la un telefon din partea primarului în preajma Centenarului Unirii. Am reacţionat prompt şi de atunci s-au creat afinităţi între noi. Am asfaltat străduţa care duce la biserică. Se fac multe lucruri în Corjova, dar și mai multe se vor întâmpla când Republica Moldova va păşi în UE”, spunea, în octombrie 2022, primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa.

Legăturile pe toate planurile dintre cele două comunități sunt întreținute asiduu prin acțiuni de suflet derulate atât în inima Transilvaniei, cât și dincolo de Prut.

Sportul și, în mod special, fotbalul reprezintă un excelent liant.

„Spiritul Viitorul Sântimbru trece dincolo de kilometri și granițe.  De la Sântimbru până la Corjova — aceeași pasiune, aceleași culori.

Prietenii noștri din localitatea Corjova, Republica Moldova, comunitate înfrățită cu Sântimbru, sunt alături de Viitorul și ne susțin cu sufletul. Gesturile simple, dar pline de inimă, construiesc legături puternice și dau valoare fotbalului pe care îl iubim.

Mulțumim, Olguța Antoci pentru susținere și pentru că faci parte din familia Viitorul Sântimbru”, este un mesaj postat recent în mediul online de Adrian Hulea, președintele Clubului Sportiv Viitorul Sântimbru.

