Situații de pericol provocate de urși sau alte animale sălbatice în Alba: Autoritățile caută soluții după sesizările primite de la crescătorii de animale

O întâlnire de lucru convocată de prefectul județului Alba, Corneliu Mureșan, pentru prevenirea pagubelor produse de animalele sălbatice și îmbunătățirea intervențiilor, în urma mesajelor primite de la cetățeni, în mare parte crescători de animale, a avut loc astăzi, 17 noiembrie 2026.

Primarii și fermierii au semnalat atacuri asupra animalelor domestice, distrugerea culturilor agricole și prezența urșilor în apropierea gospodăriilor. Discuțiile au vizat reducerea timpilor de reacție, responsabilitățile instituțiilor și coordonarea echipelor de intervenție, potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Alba.

Corneliu Mureșan: „Siguranța cetățenilor este prioritară”

„Siguranța cetățenilor este prioritară. Problemele semnalate de oameni trebuie tratate cu seriozitate, iar instituțiile trebuie să colaboreze pentru intervenții cât mai rapide. Fiecare situație trebuie evaluată în teren, iar măsurile luate în cadrul legal, în funcție de riscurile concrete”, a declarat prefectul Corneliu Mureșan.

Instituția Prefectului va solicita tuturor primăriilor din județ date despre incidente, pagube și dificultățile întâmpinate. Acestea vor permite identificarea zonelor cu probleme repetate și vor fundamenta demersurile către autoritățile centrale, inclusiv eventuale propuneri de îmbunătățire a legislației.

Au fost analizate și funcționarea echipelor de intervenție în cazul urșilor, realizarea cotelor aprobate și pagubele provocate de mistreți, lupi și șacali.

Cine a participat la întâlnire

La întâlnire au participat subprefectul Andrei Vincze, specialiști ai Instituției Prefectului – Județul Alba, primari și reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, ai ocoalelor silvice publice și private, gestionari ai fondurilor cinegetice și reprezentantul fermierilor, Dan Mihai.

Au fost prezenți reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, Direcției Județene de Mediu Alba, Gărzii Forestiere Cluj, Direcției pentru Agricultură Județene Alba, Direcției Silvice Alba și Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba, se mai arată în comunicatul de presă transmis de Prefectura Alba.

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