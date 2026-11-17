Situații de pericol provocate de urși sau alte animale sălbatice în Alba: Autoritățile caută soluții după sesizările primite de la crescătorii de animale
Situații de pericol provocate de urși sau alte animale sălbatice în Alba: Autoritățile caută soluții după sesizările primite de la crescătorii de animale
O întâlnire de lucru convocată de prefectul județului Alba, Corneliu Mureșan, pentru prevenirea pagubelor produse de animalele sălbatice și îmbunătățirea intervențiilor, în urma mesajelor primite de la cetățeni, în mare parte crescători de animale, a avut loc astăzi, 17 noiembrie 2026.
Primarii și fermierii au semnalat atacuri asupra animalelor domestice, distrugerea culturilor agricole și prezența urșilor în apropierea gospodăriilor. Discuțiile au vizat reducerea timpilor de reacție, responsabilitățile instituțiilor și coordonarea echipelor de intervenție, potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Alba.
Corneliu Mureșan: „Siguranța cetățenilor este prioritară”
„Siguranța cetățenilor este prioritară. Problemele semnalate de oameni trebuie tratate cu seriozitate, iar instituțiile trebuie să colaboreze pentru intervenții cât mai rapide. Fiecare situație trebuie evaluată în teren, iar măsurile luate în cadrul legal, în funcție de riscurile concrete”, a declarat prefectul Corneliu Mureșan.
Instituția Prefectului va solicita tuturor primăriilor din județ date despre incidente, pagube și dificultățile întâmpinate. Acestea vor permite identificarea zonelor cu probleme repetate și vor fundamenta demersurile către autoritățile centrale, inclusiv eventuale propuneri de îmbunătățire a legislației.
Au fost analizate și funcționarea echipelor de intervenție în cazul urșilor, realizarea cotelor aprobate și pagubele provocate de mistreți, lupi și șacali.
Cine a participat la întâlnire
La întâlnire au participat subprefectul Andrei Vincze, specialiști ai Instituției Prefectului – Județul Alba, primari și reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, ai ocoalelor silvice publice și private, gestionari ai fondurilor cinegetice și reprezentantul fermierilor, Dan Mihai.
Au fost prezenți reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, Direcției Județene de Mediu Alba, Gărzii Forestiere Cluj, Direcției pentru Agricultură Județene Alba, Direcției Silvice Alba și Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba, se mai arată în comunicatul de presă transmis de Prefectura Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Accident rutier la Alba Iulia: Impact între trei autoturisme pe strada Alexandru Ioan Cuza
Accident rutier la Alba Iulia: Impact între trei autoturisme pe strada Alexandru Ioan Cuza Un accident rutier a avut loc marți, 17 noiembrie 2026, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia. Din primele informații disponibile, trei autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea […]
Incendiu la o anexă gospodărească din Vidra: Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale
Incendiu la o anexă gospodărească din Vidra: Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale Un incendiu a izbucnit la o anexă gospodărească din satul Vidra, pompierii din Câmpeni intervenind pentru stingerea flăcărilor. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați. „Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în sat […]
Foto | Măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică în sezonul rece în Alba: Prefectul Corneliu Mureșan, întâlnire cu directorul Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba
Măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică în sezonul rece în Alba: Prefectul Corneliu Mureșan, întâlnire cu directorul Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba La sediul Instituției Prefectului – Județul Alba a avut loc astăzi, 16 noiembrie 2026, o întâlnire de lucru privind măsurile pentru asigurarea alimentării localităților cu energie electrică pe parcursul iernii. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii mai mari cu 7,3% din 2027? Florin Manole promite să susțină indexarea integrală, în ciuda presiunilor bugetare
Pensii mai mari cu 7,3% din 2027? Florin Manole promite să susțină indexarea integrală, în ciuda presiunilor bugetare Ministrul Muncii,...
Cum va fi vremea în România până pe 14 decembrie 2026: Temperaturi peste medie. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată
Cum va fi vremea în România până pe 14 decembrie 2026: Temperaturi peste medie. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată...
Știrea Zilei
Bătaie într-un bar, clienți refugiați în toaletă și un candelabru distrus: Un an și o lună de închisoare cu suspendare pentru un bărbat judecat la Alba Iulia
Bătaie într-un bar, clienți refugiați în toaletă și un candelabru distrus: Un an și o lună de închisoare cu suspendare...
1 Decembrie 2026: Alergare simbolică de Ziua Națională a României între Aiud și Alba Iulia / „Drumul Memoriei INVICTUS”. Condiții de participare
1 Decembrie 2026: Alergare simbolică de Ziua Națională a României între Aiud și Alba Iulia / „Drumul Memoriei INVICTUS”. Condiții...
Curier Județean
Accident rutier la Alba Iulia: Impact între trei autoturisme pe strada Alexandru Ioan Cuza
Accident rutier la Alba Iulia: Impact între trei autoturisme pe strada Alexandru Ioan Cuza Un accident rutier a avut loc...
Situații de pericol provocate de urși sau alte animale sălbatice în Alba: Autoritățile caută soluții după sesizările primite de la crescătorii de animale
Situații de pericol provocate de urși sau alte animale sălbatice în Alba: Autoritățile caută soluții după sesizările primite de la...
Politică Administrație
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului Mihai Rus
Un nou consilier local USR la Cugir: Judecătoria Alba Iulia a validat mandatul lui Ioan Radu Miclea, în locul demisionarului...
Opinii Comentarii
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație
17 noiembrie – Ziua Internațională a Studenților: O zi a solidarității, libertății și dreptului la educație Ziua Internațională a Studenților...
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual la Blaj
16 noiembrie 2026: 210 ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu, autorul versurilor Imnului Național „Deșteaptă-te, române!”: Personalitate formată intelectual...