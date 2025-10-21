Valoarea coșului minim de cumpărături a crescut cu aproape 9% în 2025 față de anul trecut. De câți bani au nevoie o familie formată din adulţi şi doi copii pentru a trăi decent
Pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii, valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent în 2025 a ajuns la 11.370 lei pe lună. Această valoare a crescut cu aproximativ 9 procente, potrivit unor informații furnizate de Institutul Naţional de Statistică.
În ceea ce privește coșul minim în cazul unei familii fără copii, acesta este de 7.002 de lei pe lunp, în timp ce pentru o persoană singură, 4.322 de lei.
Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România au actualizat valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent în anul 2025, pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, potrivit unui comunicat de presă al celor două organizaţii.
Conform noilor estimări, valoarea coşului minim de consum pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii este, în luna septembrie 2025, de 11.370 lei pe lună. Aceasta reprezintă o creştere de 8,8% faţă de anul anterior, când valoarea era de 10.450 lei. În cifre absolute, coşul este mai mare cu 920 de lei comparativ cu 2024.
Organizaţiile precizează că majorarea valorii totale a coşului în 2025 se datorează în principal creşterii costurilor la majoritatea capitolelor de cheltuieli, în special la alimente (+181 lei), achiziţia unei locuinţe (+171 lei) şi cheltuielile cu întreţinerea şi utilităţile (+170 lei). Procentual, cea mai mare creştere s-a înregistrat la categoria cheltuieli pentru locuinţă (+22,6%).
Pentru alte tipuri de familii, calculele arată următoarele valori lunare:
- familie cu doi adulţi şi un copil – 9.343 lei,
- familie cu doi adulţi fără copii – 7.002 lei,
- persoană adultă singură – 4.322 lei.
Conceptul de coş minim de consum pentru un trai decent se bazează pe stabilirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru acoperirea nevoilor de bază ale unei familii cu o structură prestabilită.
