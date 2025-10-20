Claudiu Năsui, despre lipsa de voință a guvernului de a reduce cheltuielile: „Nici luna asta politicienii nu strâng cureaua”

Claudiu Năsui, despre cheltuielile guvernamentale care nu scad niciodată: „Nici luna asta politicienii nu strâng cureaua”

Recent, Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, a postat pe pagina sa de Facebook o analiză directă despre evoluția cheltuielilor și taxelor din România. Deputatul a atras atenția asupra faptului că, deși se vorbește despre nevoia de reducere a costurilor guvernamentale, cifrele recente arată exact contrariul: cheltuielile cresc constant, iar politicienii nu par deloc dispuși să strângă cureaua.

În mesajul său, Claudiu Năsui explică cum majorările de taxe afectează direct puterea de cumpărare a românilor și cum deficitul bugetar continuă să se adâncească, în ciuda justificărilor oficiale. Postarea subliniază diferența dintre acțiunile concrete, cum ar fi creșterea taxelor, și lipsa de voință de a reduce cheltuielile publice.

Redăm integral mesajul său:

Au apărut cifrele pentru luna septembrie.

Aveți impresia că se fac mari reduceri de cheltuieli? Din păcate absolut deloc.

Cheltuielile cresc din nou. Cresc cu 7.4 miliarde lună-la-lună. Deci nici luna asta politicienii nu strâng cureaua.

Iar veniturile lună-la-lună cresc cu 6.5 miliarde, pe fondul creșterilor de taxe. Aici sunt taxele mărite care au scăzut puterea dumneavoastră de cumpărare. Cele mai mari creșteri sunt la CASS și TVA, așa cum era de așteptat.

Și rezultatul evident este că deficitul crește din nou. Adică fix motivul invocat de actuala coaliție pentru a justifica creșterile de taxe (de parcă nu putea scădea cheltuielile). Pe tot anul până la luna septembrie, deficitul crește cu încă 6.3 miliarde față de anul trecut (când era mare).

Adevărul e de ce să mai scadă politicienii cheltuielile, dacă tot au crescut taxele?

Suntem în plin scenariu în care guvernul va da din nou din umeri și va zice că „trebuie” să crească taxele din nou.

Când e vorba să taie cheltuieli, politicienii cer studii, audituri, analize, etc. Dar pentru a crește taxe n-au nicio problemă să o facă de la o lună la alta. Pentru că acolo nu suportă ei consecințele, așa că de fapt nu le pasă. Consecințele creșterilor de taxe le suportă populația.

Asta a făcut guvernul și până acum, asta va face și de acum.

E mai ușor să dai bani la presă și influenceri ca să facă propagandă că faci ce trebuie decât să faci efectiv ce trebuie. Problema este că propaganda merge doar pe termen scurt. Pe termen lung apar cifrele și se vede adevărul. Și atunci propaganda nu mai are nicio putere.

În afara educației, guvernul nu a scăzut semnificativ nicio cheltuială. Doar a crescut din nou taxe.

