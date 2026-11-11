11 – 12 noiembrie | Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Munții Apuseni: Se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană
Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Munții Apuseni: Se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană
Meteorologii ANM au emis astăzi, 11 noiembrie 2026, un cod galben de ploi însemnate cantitativ în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali.
,,În intervalul menționat, în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană.”, explică meteorologii ANM.
Mai mult decât atât, meteorologii ANM au emis și o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, în zonele din vestul, nord-vestul și local în centrul țării.
,,Cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, iar vineri (13 noiembrie) în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 70…90 km/h.”, mai explică meteorologii ANM.
Intervalul de valabilitate este 11 noiembrie, ora 22 – 13 noiembrie, ora 22.
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