Curier Județean

11 – 12 noiembrie | Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Munții Apuseni: Se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană

Bogdan Ilea

Publicat

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Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Munții Apuseni: Se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană

Meteorologii ANM au emis astăzi, 11 noiembrie 2026, un cod galben de ploi însemnate cantitativ în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali.

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,,În intervalul menționat, în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană.”, explică meteorologii ANM. 

Mai mult decât atât, meteorologii ANM au emis și o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, în zonele din vestul, nord-vestul și local în centrul țării. 

,,Cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, iar vineri (13 noiembrie) în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 70…90 km/h.”, mai explică meteorologii ANM. 

Intervalul de valabilitate este 11 noiembrie, ora 22 – 13 noiembrie, ora 22.

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