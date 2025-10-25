Vaccinurile anti-COVID pe bază de ARNm ar putea ajuta la combaterea cancerului. Ce au descoperit cercetătorii
Vaccinurile anti-COVID pe bază de ARNm ar putea ajuta la combaterea cancerului. Ce au descoperit cercetătorii într-un studiu
Mecanismele care fac vaccinurile ARN mesager eficiente împotriva COVID-19 ar putea ajuta la stimularea sistemului imunitar în lupta împotriva cancerului, potrivit unor cercetători străini, care a analizat dosarele a peste 1.000 de pacienți.
Citește și: Metoda de vaccinare fără durere: Soluția pentru cei cu frică de ace
Vaccinurile pe bază de ARNm împotriva COVID-19, care au salvat aproximativ 2,5 milioane de vieți la nivel global în timpul pandemiei, ar putea avea un rol important și în stimularea sistemului imunitar pentru combaterea cancerului. Aceasta este concluzia surprinzătoare a unui nou studiu publicat în prestigioasa revistă Nature.
Cercetarea, realizată retrospectiv, a analizat dosarele a peste 1.000 de pacienți care urmau deja tratamente de imunoterapie aprobate pentru cancer pulmonar avansat fără celule mici și pentru melanom, un tip agresiv de cancer de piele, în perioada în care au fost vaccinați împotriva COVID-19.
Echipa de cercetători condusă de oncologul pediatru Elias Sayour a observat, încă din 2016, în timpul dezvoltării unor vaccinuri ARNm pentru pacienți cu tumori cerebrale, că acest tip de tehnologie poate „antrena” sistemul imunitar să atace și să distrugă celulele tumorale, chiar și atunci când ARN-ul mesager nu este specific cancerului.
Pornind de la această descoperire, specialiștii au emis ipoteza că vaccinurile ARNm create pentru a combate virusul SARS-CoV-2 ar putea oferi și beneficii antitumorale.
,,În mod remarcabil, pacienții care au primit fie vaccinul COVID-19 pe bază de ARNm de la Pfizer, fie de la Moderna, în termen de 100 de zile de la începerea imunoterapiei au avut o probabilitate de peste două ori mai mare de a supraviețui după trei ani, comparativ cu cei care nu au primit niciunul dintre vaccinuri. În mod surprinzător, pacienții cu tumori care, de obicei, nu răspund bine la imunoterapie au înregistrat, de asemenea, beneficii foarte mari, cu o îmbunătățire de aproape cinci ori a supraviețuirii generale la trei ani. Această legătură între îmbunătățirea supraviețuirii și primirea unui vaccin ARNm COVID-19 a rămas puternică chiar și după ce am controlat factori precum severitatea bolii și afecțiunile concomitente”, arată cercetătorii, potrivit Science Alert.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Zilele Reformei, la Alba Iulia: Manifestări științifice, culturale și religioase dedicate împlinirii a 508 ani de la publicarea Tezelor lui Martin Luther
Zilele Reformei, la Alba Iulia: Manifestări științifice, culturale și religioase dedicate împlinirii a 508 ani de la publicarea Tezelor lui Martin Luther Sâmbătă, 25 octombrie 2025, și duminică, 26 octombrie 2025, Alba Iulia găzduiește manifestări științifice și religioase dedicate împlinirii, pe 31 octombrie 2025, a 508 ani de la publicarea Tezelor lui Martin Luther, ceea […]
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate
Ce copaci se prind cel mai bine toamna: LISTA speciilor care rezistă oricărei ierni și ce condiții trebuie respectate Anotimpul de toamnă este una dintre cele mai bune perioade pentru plantarea copacilor, mai ales datorită umidității crescute din sol și a temperaturilor moderate. Spre deosebire de primăvară, când solul se usucă mai repede, lunile de […]
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor
Ministrul Sănătăţii: Taxa CASS pe pensii a însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că taxa CASS impusă de Guvernul Bolojan pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei a adus aproape 9 miliarde de lei în bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vaccinurile anti-COVID pe bază de ARNm ar putea ajuta la combaterea cancerului. Ce au descoperit cercetătorii
Vaccinurile anti-COVID pe bază de ARNm ar putea ajuta la combaterea cancerului. Ce au descoperit cercetătorii într-un studiu Mecanismele care...
VIDEO | Zilele Reformei, la Alba Iulia: Manifestări științifice, culturale și religioase dedicate împlinirii a 508 ani de la publicarea Tezelor lui Martin Luther
Zilele Reformei, la Alba Iulia: Manifestări științifice, culturale și religioase dedicate împlinirii a 508 ani de la publicarea Tezelor lui...
Știrea Zilei
VIDEO | 13 ani de istorie vie cu Garda Apulum, marcați la Alba Iulia: Spectacol aniversar impresionant în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina
13 ani de istorie vie cu Garda Apulum, marcați la Alba Iulia: Spectacol aniversar impresionant În fața Porții a IV-a...
VIDEO | Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor neamului românesc
Ziua Armatei Române 2025, la Alba Iulia: Ceremonial la Cimitirul Eroilor pentru onorarea faptelor de vitejie și cinstirea memoriei eroilor...
Curier Județean
FOTO | Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere
Carina-Gabriela Popa, elevă a Liceului Sportiv din Alba Iulia, în top 10 mondial în cadrul Concursului Internațional de Postere Carina-Gabriela...
Locuințe sociale 2026 | Lista de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia urmează să fie aprobată
Lista de priorități pentru anul 2026 în vederea repartizării locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia urmează să fie aprobată Consiliul...
Politică Administrație
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Opinii Comentarii
Castanele comestibile – rafinate, gustoase şi sănătoase. Indicații terapeutice și rețete savuroase
Castanele comestibile – rafinate, gustoase şi sănătoase. Indicații terapeutice și rețete savuroase Un frumos basm românesc ne spune că demult...
VIDEO| 25 octombrie – Ziua Armatei Române, zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba ei
25 octombrie – Ziua Armatei Române, zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și...