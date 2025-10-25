Vaccinurile anti-COVID pe bază de ARNm ar putea ajuta la combaterea cancerului. Ce au descoperit cercetătorii într-un studiu

Mecanismele care fac vaccinurile ARN mesager eficiente împotriva COVID-19 ar putea ajuta la stimularea sistemului imunitar în lupta împotriva cancerului, potrivit unor cercetători străini, care a analizat dosarele a peste 1.000 de pacienți.

Vaccinurile pe bază de ARNm împotriva COVID-19, care au salvat aproximativ 2,5 milioane de vieți la nivel global în timpul pandemiei, ar putea avea un rol important și în stimularea sistemului imunitar pentru combaterea cancerului. Aceasta este concluzia surprinzătoare a unui nou studiu publicat în prestigioasa revistă Nature.

Cercetarea, realizată retrospectiv, a analizat dosarele a peste 1.000 de pacienți care urmau deja tratamente de imunoterapie aprobate pentru cancer pulmonar avansat fără celule mici și pentru melanom, un tip agresiv de cancer de piele, în perioada în care au fost vaccinați împotriva COVID-19.

Echipa de cercetători condusă de oncologul pediatru Elias Sayour a observat, încă din 2016, în timpul dezvoltării unor vaccinuri ARNm pentru pacienți cu tumori cerebrale, că acest tip de tehnologie poate „antrena” sistemul imunitar să atace și să distrugă celulele tumorale, chiar și atunci când ARN-ul mesager nu este specific cancerului.

Pornind de la această descoperire, specialiștii au emis ipoteza că vaccinurile ARNm create pentru a combate virusul SARS-CoV-2 ar putea oferi și beneficii antitumorale.

,,În mod remarcabil, pacienții care au primit fie vaccinul COVID-19 pe bază de ARNm de la Pfizer, fie de la Moderna, în termen de 100 de zile de la începerea imunoterapiei au avut o probabilitate de peste două ori mai mare de a supraviețui după trei ani, comparativ cu cei care nu au primit niciunul dintre vaccinuri. În mod surprinzător, pacienții cu tumori care, de obicei, nu răspund bine la imunoterapie au înregistrat, de asemenea, beneficii foarte mari, cu o îmbunătățire de aproape cinci ori a supraviețuirii generale la trei ani. Această legătură între îmbunătățirea supraviețuirii și primirea unui vaccin ARNm COVID-19 a rămas puternică chiar și după ce am controlat factori precum severitatea bolii și afecțiunile concomitente”, arată cercetătorii, potrivit Science Alert.

