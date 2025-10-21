Metoda de vaccinare fără durere: Soluția pentru cei cu frică de ace

Metoda de vaccinare fără durere: Soluția inovatoare care face imunizarea ușoară pentru copii și adulți cu frică de ace

Primele cazuri de gripă confirmate în laborator, alături de numărul mare de infecții respiratorii, aduc zilnic zeci de mii de pacienți în cabinetele medicale pentru vaccinarea antigripală. Beneficiul major al imunizării este pentru bebelușii între șase luni și doi ani, care pot fi vaccinați doar cu ser și, în cele mai multe cazuri, nu resimt disconfortul procedurii.

Vaccinarea cu astfel de dispozitive reduce riscul de durere, hematom sau durere musculară post-injectare și este susținută de Organizația Mondială a Sănătății ca standard de administrare a substanțelor injectabile până în 2030.

Dispozitivele de acest tip costă în jur de 600 de euro și se regăsesc, deocamdată, doar în clinici private și în cabinetele medicilor de familie. Sezonul infecțiilor respiratorii a început în forță în România, cu peste 80.000 de cazuri în prima săptămână de raportare, plus 172 de cazuri de gripă diagnosticată clinic și 3 cazuri de gripă B confirmate în laborator, cifre semnificativ mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru vaccinare, pacienții trebuie să contacteze medicul de familie, care poate prescrie gratuit tipul de vaccin potrivit categoriilor cu risc ridicat de complicații: vaccin intranazal pentru copiii și adolescenții între 2 și 18 ani, vaccin injectabil cu doză mare de antigene pentru vârstnicii peste 65 de ani sau vaccin injectabil standard pentru gravide și adulți cu boli cronice.

Dozele ridicate disponibile în farmacii sunt administrate tot de medicii de familie, iar singura condiție care impune amânarea imunizării este starea febrilă.

