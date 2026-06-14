VIDEO: Viitorul Sântimbru, event județean, după 2-1 (1-1) cu Valea Frumoasei în finala Cupei României | Stagiune de pus în ramă pentru echipa din Galtiu
Viitorul Sântimbru, event județean, după 2-1 (1-1) cu Valea Frumoasei în finala Cupei României, pe „Cetate” | Stagiune de pus în ramă pentru echipa din Galtiu
Viitorul Sântimbru, event județean după ce a câștigat finala Cupei României, 2-1 (0-0) cu ȘF Valea Frumoasei, pe „Cetate”, în fața la peste 2500 de spectatori.
Confruntarea se îndrepta spre loviturile de departajare, scorul fiind egal 1-1 (0-0), în ceel 5 minute de prelungiri după un act secund în care Lupșan (51) a deschis scorul, iar Gavriluță (68) a egalat. D. Lupșan (90+4) a marcat din apropiere la o nesincronizare în careul advers, fiind eroul Viitorului cu o dublă și trofeul pentru MVP-ul finalei
Asta după ce portarul Ovidiu Barna a evitat în două rânduri desprinderea adversarilor, iar Lupșan a dat lovitura!
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Echipa din Galtiu a realizat dubla în Alba, după o stagiune de vis, și se pregătește de o triplă istorică, preformanța urmând să se întregească cu barajul pentru Liga 3, cu Academica Transilvania Târgu Mureș.
Eroul meciului a fost experimentatul Daniel Lupșan, golgheterul formației conduse de Adrian Bicheși, cu dublă (51, 90+4). Viitorul Sântimbru și-a luat astfel revanșa pentru singurul eșec din 2026, contra echipei Școala de Fotbal Valea Frumoasei, încurajată de o galerie admirabilă.
Viitorul Sântimbru a demonat fotbalul din Alba în stagiunea curentă, cucerind în premieră eventul.
O partidă săracă în faze de poartă în primele 45 de minute, s-a dezmorțit instant în actul secund, când D. Lupșan (golgheterul campioanei) a punctat cu capul, din plonjon, din careul mic, la centrarea lui Ivașcu (în faza premergătoare, Morariu a intervenit excelent la șutul lui Ivașcu).
Săsciorenii au pus stăpânire pe joc, iar Mian (72) a trimis milimetric pe lângă vinclul stâng. Barna face minuni în minutul 81, la dubla ocazie Mian și Greapcă, evitând o răsturnare de scor!
Atmosferă superbă la finala Cupei României, cu Fanfara din Petrești care a intonat Imnul Național înaintea startului. În jur de 2500 de spectatori în tribune, remarcându-se galeria formației din Săsciori, care a ocupat sectorul rezervat de obicei fanilor oaspeți pe „Cetate”, a etalat o coregrafie cu un banner imens, cartonașe și fumigene.
Meciul care va trage cortina peste stagiunea 2025/2026 în fotbalul amator din județ închide o zi specială, AJF Alba programând, în cadrul aceluiași eveniment, finala Cupei Județene (la prima ediție, ora 14.00, ACS Crăciunel – Viitorul Răhău) și festivitatea de premiere (ora 16.00).
Statistic, ultimul event județean l-a realizat Industria Galda de Jos, în 2023, tot pe „Cetate”, 2-1 cu Viitorul Vama Seacă, cu Dan Comșa pe bancă și D. Lupșan în teren.
La ultima finală, anul trecut, la Zlatna, la Hidro Mecanica Șugag au evoluat Lupșan și F. Budin, respectiv Greapcă și Nazarie, care vor fi adversari duminică!
Arbitri R. Scrob (Alba Iulia), G. Leahu (Ocna Mureș), T. Ciubucă (Aiud), rezervă M. Olaru (Alba Iulia) Observatori F. Mărginean (Aiud), C. Chirilă (Alba Iulia)
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