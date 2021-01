Unu din trei pacienți din Wuhan tratați de Covid-19 prezentau încă simptome 6 luni mai târziu: STUDIU

Aproximativ o treime din pacienții care au fost spitalizați cu Covid-19 în Wuhan, China prezentau, în marea majoritate, simptome, inclusiv oboseală și dificultăți de somn, chiar și la șase luni după infectare, a constatat un studiu realizat de cercetători din China, citat de CNN.

Studiul arată că din cei 1.700 de pacienți tratați în Wuhan, epicentrul pandemiei, 76% au invocat cel puțin de un simptom la câteva luni după ce au fost externați din spital.

„Deoarece Covid-19 este o boală atât de nouă, abia începem să înțelegem unele dintre efectele sale pe termen lung asupra sănătății pacienților”, a spus dr. Bin Cao de la China-Japan Friendship Hospital și Capital Medical University, care a condus studiul.

Oboseala și dificultățile de somn au fost cele mai frecvente simptome post-Covid-19, care au apărut la 63%, respectiv 26% dintre pacienți, la șase luni de la debutul bolii.

Boala ar putea avea, de asemenea, complicații psihologice de lungă durată: anxietatea sau depresia aufost indicate de 23% dintre pacienți, a constatat studiul.

„Analiza noastră indică faptul că majoritatea pacienților continuă să trăiască cu cel puțin unele dintre efectele virusului după părăsirea spitalului și evidențiază necesitatea îngrijirii post-externare, în special pentru cei care suferă infecții severe”, se mai spune în comunicatul de presă al cercetătorilor.

Studiul, cel mai mare de acest gen realizat până acum, a fost publicat vineri în revista medicală The Lancet.

Pacienții studiului, cu o vârstă medie de 57 de ani, au fost externați în perioada 7 ianuarie – 29 mai 2020 de la Spitalul Jinyintan din Wuhan, o unitate Covid-19 care a tratat primele cazuri din lume, mai notează CNN.

Toți participanții au fost intervievați pe baza unor chestionare pentru evaluarea simptomelor și au fost supuși examinărilor fizice, un test de mers pe jos timp de șase minute și li s-au făcut analize de sânge.

Sursa: g4media.ro