VIDEO ȘTIREA TA | Probleme tot mai mari pentru șoferi pe DN 14B, în zona Coșlariu Nou: Două mașini au părăsit carosabilul în această dimineață

Probleme tot mai mari pentru șoferi pe DN 14B, în zona Coșlariu: Două mașini au ajuns în șanț

Un nou eveniment rutier a avut loc pe DN 14B, în zona Coșlariu, astăzi, 12 iunie 2026, la câteva zile după ce un accident grav a avut loc în aceeași zonă.

Potrivit martorilor care au surprins evenimentul, cu o cameră de bord, două autoturisme au părăsit carosabilul și au ajuns în șanț, respectiv câmp.

Polițiștii din Alba nu au fost solicitați la acest eveniment.

Reamintim că, la data de 4 iunie 2026, în jurul orei 23.34, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Teiuș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 14B, în afara localității Coșlariu Nou, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un tânăr de 19 ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14B, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto și trei pasageri, în vârstă de 18, respectiv 19 ani, toți din municipiul Alba Iulia, au suferit leziuni corporale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursă VIDEO: INFO TRAFIC jud. Alba

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