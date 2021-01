Cinci reacții ADVERSE minore și o singură pierdere de vaccin, în județul Alba, de la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID. Câte doze au mai rămas

Vaccinarea anti-COVID continuă în județul Alba, iar până acum, un procent de 40% din personalul medical din cele nouă spitale din județ au beneficiat de acest ser.

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de DSP Alba, de la debutul în 4 ianuarie 2021 a campaniei de vaccinare anti-COVID și până la acest moment județul Alba a solicitat și primit în total 2220 de doze de vaccin marca Pfizer, din care s-au efectuat 2019 vaccinări, stocul actual fiind de 200 de doze.

Your browser does not support the video tag.

A fost raportată o singură pierde de vaccin (adică o singură doză irosită) și 5 reacții adverse minore (ex. cefalee, alergii locale). În medie, până acum s-a vaccinat 40% din personalul medical aferent celor 9 spitale din județul Alba.

Printre principalele motive pentru care procentul de vaccinări nu este mai crescut în rândul personalului medical se numără: contraindicații medicale (alergii, gravide); nu au trecut suficiente zile de la vindecare după pozitivare cu virusul Sars-Cov2 ,vaccinare anti-gripală recentă.