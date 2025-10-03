Uniristele Sara Câmpean și Claudia Bistrian, convocate la naționala României de fotbal feminin. CSM Unirea Alba Iulia are două jucătoare la prima reprezentativă pentru partida amicală cu Ucraina

Uniristele Sara Câmpean și Claudia Bistrian au fost convocate la echipa națională a României de fotbal feminin pentru partida amicală cu Ucraina, prevăzută marți, 28 octombrie.

Cele două echipere ale clubului din Cetatea Marii Uniri au venit în vară la CSM Unirea Alba Iulia, Sara Câmpean (23 ani) fiind portarul și căpitanul formației albaiuliene, iar Claudia Bistrian (29 ani) evoluează în linia mediană.

„Clubul CSM Unirea Alba Iulia are bucuria să anunțe că două jucătoare ale echipei noastre din Superligă, Sara Câmpean și Claudia Bistrian, au fost convocate la echipa națională de fotbal feminin a României. Reprezentantele clubului nostru se vor alătura lotului tricolor, pentru meciul amical România – Ucraina, programat la data de 28 octombrie 2025. Felicitări jucătoarelor noastre pentru această performanță și mult succes sub tricolor!”, este anunțul grupării albaiuliene.

Tricolorele antrenate de Massimo Pedrazzini încep în această toamnă pregătirea pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2027. Într-un prim meci-test, care va avea loc marți, 28 octombrie, naționala României va juca împotriva reprezentativei din Ucraina. Partida va avea loc la Chiajna, pe stadionul echipei Concordia Chiajna. După retrogradarea în Liga C la finalul ediției din acest an a Ligii Națiunilor, România va disputa în această toamnă doar meciuri de pregătire, urmând să-și afle adversarele din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2027 în urma tragerii la sorți care va avea loc pe data de 4 noiembrie 2025. Campania de calificare va debuta în luna februarie a anului viitor și se va desfășura până la finalul lui 2026. Patru echipe, câștigătoarele grupelor din Liga A, se vor califica direct la turneul final, iar alte 8 în urma play-off-ului. Un extra loc ar putea reveni unei echipe europene în urma un play-off intercontinental stabilit în urma preliminariilor din fiecare confederație.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia, informații: FRF

