Uniristele Sara Câmpean și Claudia Bistrian, convocate la naționala României de fotbal feminin | CSM Unirea Alba Iulia are două jucătoare la prima reprezentativă!
Uniristele Sara Câmpean și Claudia Bistrian, convocate la naționala României de fotbal feminin. CSM Unirea Alba Iulia are două jucătoare la prima reprezentativă pentru partida amicală cu Ucraina
Uniristele Sara Câmpean și Claudia Bistrian au fost convocate la echipa națională a României de fotbal feminin pentru partida amicală cu Ucraina, prevăzută marți, 28 octombrie.
Citește și: VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Gloria Bistrița la fotbal feminin! Gol superb marcat de Florentina Ancăș pe „Cetate”!
Cele două echipere ale clubului din Cetatea Marii Uniri au venit în vară la CSM Unirea Alba Iulia, Sara Câmpean (23 ani) fiind portarul și căpitanul formației albaiuliene, iar Claudia Bistrian (29 ani) evoluează în linia mediană.
„Clubul CSM Unirea Alba Iulia are bucuria să anunțe că două jucătoare ale echipei noastre din Superligă, Sara Câmpean și Claudia Bistrian, au fost convocate la echipa națională de fotbal feminin a României. Reprezentantele clubului nostru se vor alătura lotului tricolor, pentru meciul amical România – Ucraina, programat la data de 28 octombrie 2025. Felicitări jucătoarelor noastre pentru această performanță și mult succes sub tricolor!”, este anunțul grupării albaiuliene.
Tricolorele antrenate de Massimo Pedrazzini încep în această toamnă pregătirea pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2027. Într-un prim meci-test, care va avea loc marți, 28 octombrie, naționala României va juca împotriva reprezentativei din Ucraina. Partida va avea loc la Chiajna, pe stadionul echipei Concordia Chiajna. După retrogradarea în Liga C la finalul ediției din acest an a Ligii Națiunilor, România va disputa în această toamnă doar meciuri de pregătire, urmând să-și afle adversarele din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2027 în urma tragerii la sorți care va avea loc pe data de 4 noiembrie 2025. Campania de calificare va debuta în luna februarie a anului viitor și se va desfășura până la finalul lui 2026. Patru echipe, câștigătoarele grupelor din Liga A, se vor califica direct la turneul final, iar alte 8 în urma play-off-ului. Un extra loc ar putea reveni unei echipe europene în urma un play-off intercontinental stabilit în urma preliminariilor din fiecare confederație.
Foto: CSM Unirea Alba Iulia, informații: FRF
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Nicolae Stanciu, indisponibil pentru meciurile cu Moldova și Austria: A suferit o accidentare
Nicolae Stanciu, indisponibil pentru meciurile cu Moldova și Austria: A suferit o accidentare Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale de fotbal a România, a devenit indisponibil pentru meciurile cu Moldova și Austria. Citește și: FOTO | Nicolae Stanciu, mari ocazii în amicalul România-Canada 0-3: Și Andrei Rațiu în primul „11” Nicolae Stanciu a acuzat probleme […]
Două derby-uri „de Alba” în Liga 3, vineri, la Blaj și Sebeș | Sâmbătă, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad
Două derby-uri „de Alba” în Seria 7, Liga 3, vineri, la Blaj și Sebeș | Sâmbătă, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad, toate meciurile la ora 15.00 Runda a șaptea din Seria 7 a Ligii 3 propune două derby-uri „de Alba”, la Blaj și Sebeș, la fel ca în urmă cu două etape, când 4 […]
Sportivul unirist George Andrei Corfiță va participa la Campionatul Mondial de 24 de ore alergare din Franța. Când va avea loc competiția
Sportivul unirist George Andrei Corfiță va participa la Campionatul Mondial de 24 de ore alergare din Franța. Când va avea loc competiția George Andrei Corfiță, CSM Unirea Alba Iulia, face parte din echipa României la Campionatul Mondial de 24h alergare din Albi, Franța. Competiția urmează să aibă loc în data de 18-19 octombrie 2025, iar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Două federaţii sindicale din Educaţie critică dur Guvernul pentru că a amânat pentru anul viitor plata unor sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti: „Este o dictatură guvernamentală. Refuzul nu va rămâne fără consecințe!”
Două federaţii sindicale din Educaţie critică Guvernul pentru că a amânat pentru anul viitor plata unor sume prevăzute prin hotărâri...
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu Familia fostului președinte Klaus Iohannis a fost executată...
Știrea Zilei
VIDEO | O dimineață de coșmar în Alba Iulia: Pensionarii și elevii îngheață în stații, autobuzele nu mai circulă. Reacțiile oamenilor
O dimineață de coșmar în Alba Iulia: Pensionarii și elevii îngheață în stații, autobuzele nu mai circulă. Reacțiile oamenilor În...
VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele s-au întors în garaj și autogară
VIDEO | STP s-a ținut de cuvânt! Cursele au fost SUSPENDATE. Autobuzele nu vor mai circula până la ora 13:00...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier la intrarea în Cugir! O femeie, transportată de urgență la spital. Două autoturisme, implicate
ACCIDENT rutier la intrarea în Cugir! O persoană, posibil încarcerată. Două autoturisme au fost implicate Un accident rutier a avut...
Șofer din Alba, la un pas de tragedie pe DN1. Mașina a derapat pe carosabilul ud, iar pasagerul său a ajuns la spital
Accident pe DN1, la Apoldu de Sus. Mașina a ieșit de pe șosea, pasager rănit și dus la spital Un...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Opinii Comentarii
3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume
3 octombrie, Ziua Mondială a Arhitectului și a Arhitecturii. Curiozități arhitecturale din întreaga lume Nevoia umană de a construi s-a...
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...