Unde se vor susține în Alba testările pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, de la 1 iulie 2026

Începând cu data de 1 iulie 2026, testările privind cunoașterea regulilor de circulație, necesare pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, NU se mai susțin la Serviciul Rutier Alba, a anunțat, duminică, 28 iunie 2026, Inspectoratul de Poliției Județean (IPJ) Alba.

Potrivit IPJ Alba, acestea se vor susține exclusiv la SPCRPCIV Alba, în incinta Mercur City Center, municipiul Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 1.

„Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au mai transmis reprezentanții IPJ Alba.

Începând cu 1 iulie 2026, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, pentru conducătorii auto cărora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce nu va mai fi susținut la Serviciul Rutier nicunde în România.

Testarea va fi susținută la sediul oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară.

Atât programarea cât și verificarea oportunității de a susține testarea se vor face exclusiv la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Cetățenii sunt invitați să se informeze în prealabil cu privire la programul de lucru și condițiile de prezentare la serviciul ales.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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