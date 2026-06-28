Codul rutier 2026 | Se schimbă locul examenului pentru redobândirea permisului de conducere: De când se aplică modificarea
Începând cu 1 iulie 2026, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, pentru conducătorii auto cărora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce nu va mai fi susținut la Serviciul Rutier.
Testarea va fi susținută la sediul oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară.
Atât programarea cât și verificarea oportunității de a susține testarea se vor face exclusiv la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.
Cetățenii sunt invitați să se informeze în prealabil cu privire la programul de lucru și condițiile de prezentare la serviciul ales.
sursa: IPJ Brașov
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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