Scandal pe tema transparenței la Lupșa. Profesorul Irimie Popa acuză Primăria: „Informații publice pentru 7.200 de lei”. Reacția primarului

Profesorul universitar Irimie Popa, de la UBB Cluj, acuză că unele administrații locale, aflate „sub bagheta” unor primari, duc un adevărat război împotriva transparenței și încearcă să limiteze accesul cetățenilor la informații de interes public.

Irimie Popa, profesorul originar din județul Alba, explică câteva mijloace prin care primarii se luptă cu transparența:

Informații publice esențiale sunt prezentate trunchiat sau, mai mult, lipsesc cu desăvârșire pe mijloacele de informare publică aparținând UAT-urilor;

Stabilirea unor sume exorbitante pentru ”onorarea” unor solicitări de furnizare a unor informații de interes public. Totodată, cu de la sine putere;

Blocarea accesului pe platformele de comunicare ale primăriilor, pentru acele persoane pe care primarul le consideră indezirabile (care ”nu merită” să poată accesa o platformă publică / pagină administrată de către primărie, în numele comunei sau orașului / municipiului)

Profesorul universitar Irimie Popa: Comuna Lupșa a cerut suma de 7.200 de lei pentru a furniza anexele mai multor hotărâri de consiliu local

Irimie Popa a continuat prin a povesti un exemplu concret prin care o administrație publică a încercat să nu ofere informații sau acces la informații. Mai exact, susține acesta, în anul 2025, luna septembrie, profesorul a solicitat primarului Comunei Lupșa furnizarea în formă electronică, prin e-mail, a unor anexe la mai multe hotărâri de consiliu local:

,,Răspunsul a fost că da, îmi pun la dispoziție informațiile contra sumei de 7200 lei. Am fost nevoit ca în 01 10 2025 să deschid acțiune în contencios pentru obligarea primarului să procedeze la punerea la dispoziție a informațiilor solicitate în format electronic, așa cum solicitasem.

Dându-și seama că stabilirea unui tarif de 2 lei/ pagină este abuziv și arbitrar, fără a avea la bază o hotărâre de Consiliu Local, se trece la votarea unei hotărâri de consiliu local – HCL 102/ 13 10 2025 în care se instituie nici mai mult, nici mai puțin decât suma de 2 lei/ pagină. Adică, un 4 lei/foaie în regim de față verso.”, a explicat profesorul universitar.

Irimie Popa: ,,Atât de valoroasă este transparența?”

Astfel, profesorul se întreabă cum sunt stabilite aceste tarife, considerând că este un ,,mister total”. El explică că în orice centru de fotocopiere, tarifele orientative pentru fotocopiere și printare A4 pornesc de la aproximativ 0,08 – 0,15 bani/pagină pentru alb-negru și de la 0,50 – 1,50 lei/pagină pentru color:

,,De la 0,15 bani pe pagină la 2 lei/ pagină este o diferență de 13 ori. Întrebarea este: atât de valoroasă este transparența? ”, a mai afirmat profesorul universitar.

Profesorul Irimie Popa a mers mai departe, iar în anul 2026 a formulat încă 2 solicitări administrației locale, cerând acces la informații publice, în format scanat, nu pe suport de hârtie. El susține că: ,,De data aceasta primăria a fost mult prea ocupată cu alte activități, la ambele răspunzând printr-o singură adresă că nu au personal și că și cel care există, este în concediu de odihnă.”

Mai mult decât atât, profesorul universitar a descoperit, în primăvara acestui an, că este ”indezirabil” pe pagina de Facebook a UAT Lupșa, administrată de către Primăria Lupșa:

,,Am solicitat primarului deblocarea. Lucru, se pare, imposibil de realizat. Ca să rămân blocat, în data de 24 iulie 2026, termen la care se implineau 30 de zile de la data solicitării mele, constat că pagina Primăria Comunei Lupșa și-a schimbat numele în «Descoperă Comuna Lupșa». Aceeași pagină, cu numele schimbat, dar și cu menținerea blocării mele în a avea acces la informațiile publicate aici. Culmea este că apare o altă pagină, creată în 24 iulie 2024, adică în aceeași zi, denumită, surpriză: ”Primăria Comunei Lupșa” unde, nu mai am statut de indezirabil. Asta pentru a crea aparențele unei transparențe dedicate mie, personal. Exemplul meu nu este singular. Și alți cetățeni sunt obstrucționați în a avea acces la informații publice, pe rețele sociale, pe paginile unor instituții care nu pot fi atribuite primarului care să se comportă precum în propria ogradă.”, a mai povestit Irimie Popa.

Nu în ultimul rând, acesta susține că administrația locală din Lupșa nu punctează nici la capitolul transparenței privind adoptarea HCL-urilor în ședințele de Consiliu Local:

,,Primăria Lupșa a cheltuit sute de mii de lei, aspecte despre care am făcut vorbire pentru realizarea unei săli multifuncționale care permite derularea de ședințe în regim de videoconferință, care permite inclusiv publicarea online, în timp real, a ședințelor de consiliu local. Un detaliu și acesta privind modul în care primarii sunt încurcați/deranjați de transparența informațiilor dar și de persoana celor care solicită aceste informații sau pur și simplu, nu convin! Alba-Iulia sau Lupșa, aceleași metehne, doar mărimea localității contează.”

Profesorul universitar Irimie Popa: Unii primari cred că primăriile sunt ograda proprie, unde regulile sunt fixate, de către ei înșiși

În final, profesorul universitar Irimie Popa susține că alegerile într-un singur tur de scrutin i-au făcut pe unii primari să trateze administrația locală după ,,bunul plac”, primăriile fiind ,,ograda proprie”:

,,Cert este că alegerile într-un singur tur de scrutin au ajuns să-i facă pe unii primari să creadă că primăriile sunt ograda proprie, unde regulile sunt fixate, de către ei înșiși, după bunul plac!”, a mai spus Irimie Popa.

Reacția primarului din comuna Lupșa la acuzațiile aduse de profesorul universitar Irimie Popa

Ioan Radu Penciu, primarul comunei Lupșa, a respins acuzațiile formulate de profesorul universitar Irimie Popa, susținând că acestea sunt nefondate. Edilul l-a descris pe profesor drept „petiționarul numărul 1” al comunei și a afirmat că acesta a formulat numeroase sesizări și petiții la adresa administrației locale.

,,Nu vreau să răspund la nici o acuzație a domnului profesor Irimie Popa. Petiționarul numărul 1 al comunei Lupșa este Irimie. Eu am petițiile lui. Toate sunt acuzații nefondate și domnului profesor îi cam place să stea prin instanță, să aglomereze instanțele din România”, a explicat pentru ziarulunirea.ro edilul din Lupșa.

Despre acuzația potrivit căreia administrația locală ar fi solicitat 7.200 de lei pentru furnizarea anexelor unor hotărâri de consiliu local, precum și despre tariful de 2 lei pentru fiecare pagină, primarul comunei Lupșa susține că stabilirea acestor costuri a avut la bază o dispoziție a primarului, iar ulterior tariful a fost reglementat printr-o hotărâre a Consiliului Local.

,,Dacă solicită informații de interes public trebuie să și plătească. Eu nu pot să țin un angajat să facă 5.000 de copii xerox să i le dea la profesorul Irimie Popa de dragul de i le-a da. Eu doar am propus către Consiliul Local. Consiliul Local a hotărât printr-un HCL. În momentul în care au fost solicitate exista o dispoziție de primar prin care era stabilit prețul. Ulterior, am concretizat treaba asta printr-o hotărâre de Consiliu Local.”, a mai spus acesta.

Primarul din Lupșa: Profesorul Irimie instigă la ură

Întrebat despre transparența instituției pe care o conduce și despre acuzația că anumite persoane sunt blocate pe pagina de Facebook a Primăriei Lupșa, Ioan Radu Penciu a respins această afirmație:

,,La comportamentul dânsului care instigă la ură și la dezinformare cum ar trebui să stea? Pagina de Primărie nu este blocat, poate să ceară prietenia și să o vizualizeze. El pe pagina Primăriei nu este blocat. Mai mult noi avem și un site al instituției, care este foarte bine pus la punct din care poate să scoată tot ceea ce vrea el ce ține de informații de interes public. Inclusiv fiecare proiect de hotărâre și HCL sunt publicate în termenul legal pe site-ul instituției noastre. Dacă verificați pagina lui de socializare vă dați seama ce calitate are domnul profesor Irimie. Cum instigă la ură, nu doar cetățenii comunei Lupșa, ci și cetățenii din Țara Moților.”, a spus în final edilul din Lupșa.

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