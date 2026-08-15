Curier Județean

Cuplurile din Sebeș care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2026, premiate de Zilele Municipiului: Alocare de fonduri

Lucian Dărămuș

Publicat

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Cuplurile din Sebeș care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2026, premiate de Zilele Municipiului: Alocare de fonduri

Cuplurile din Sebeș care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2026 vor fi premiate de Zilele Municipiului.

Festivitatea de premiere va avea loc joi, 27 august 2026, de la ora 19.00, în Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeș.

Cu acest prilej, se va desfășura și un recital muzical susținut de Carmen Rădulescu Oprea.

Într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Sebeș, programată luni, 17 august 2026, urmează să fie aprobate fondurile necesare pentru premierea cuplurilor semicentenare din Sebeș.

„Art. 1. Se alocă suma de 41,40 mii lei din bugetul local al Municipiului Sebeș, din creditele bugetare aprobate la cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie, titlul 20 – Bunuri și servicii, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru premierea cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul 2026, cu suma de 600 lei/familie, conform listei cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se alocă suma de 21,74 mii lei din bugetul local al Municipiului Sebeș, din creditele bugetare aprobate la cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie, titlul 20 – Bunuri și servicii, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru premierea cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul 2026”, prevede proiectul de hotărâre.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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