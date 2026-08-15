Cuplurile din Sebeș care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2026, premiate de Zilele Municipiului: Alocare de fonduri
Cuplurile din Sebeș care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2026, premiate de Zilele Municipiului: Alocare de fonduri
Cuplurile din Sebeș care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2026 vor fi premiate de Zilele Municipiului.
Festivitatea de premiere va avea loc joi, 27 august 2026, de la ora 19.00, în Grădina Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeș.
Cu acest prilej, se va desfășura și un recital muzical susținut de Carmen Rădulescu Oprea.
Într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Sebeș, programată luni, 17 august 2026, urmează să fie aprobate fondurile necesare pentru premierea cuplurilor semicentenare din Sebeș.
„Art. 1. Se alocă suma de 41,40 mii lei din bugetul local al Municipiului Sebeș, din creditele bugetare aprobate la cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie, titlul 20 – Bunuri și servicii, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru premierea cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul 2026, cu suma de 600 lei/familie, conform listei cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se alocă suma de 21,74 mii lei din bugetul local al Municipiului Sebeș, din creditele bugetare aprobate la cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie, titlul 20 – Bunuri și servicii, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru premierea cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul 2026”, prevede proiectul de hotărâre.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
30 de țarcuri modernizate și hrană donată lunar: ONG-urile schimbă viața câinilor din adăpostul public din Alba Iulia
30 de țarcuri modernizate și hrană donată lunar: ONG-urile schimbă viața câinilor din adăpostul public din Alba Iulia În primele șapte luni ale anului 2026, Adăpostul Public pentru Câini fără Stăpân al Primăriei Municipiului Alba Iulia a beneficiat de sprijinul constant și de implicarea activă a Asociației Arche Noak Transilvania și a Asociației „Prietenii lui […]
Cine este Victor Dobra, elevul de aur al Sebeșului la informatică și matematică ce va fi premiat de Zilele Municipiului 2026
Cine este Victor Dobra, elevul de aur al Sebeșului la informatică și matematică ce va fi premiat de Zilele Municipiului 2026 Un proiect de hotărâre privind premierea unui elev pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile naționale și internaționale de informatică și matematică pe parcursul anilor de studiu se află pe ordinea de zi a unei […]
VIDEO | Președintele Federației Române de Ciclism, după Balkan XCM Championship 2026: „Alba Iulia rămâne pe lista favoriților” pentru viitoare evenimente de anvergură
Președintele Federației Române de Ciclism, după Balkan XCM Championship 2026: „Alba Iulia rămâne pe lista favoriților” pentru viitoare evenimente de anvergură Președintele Federației Române de Ciclism, Cătălin Sprinceană, a povestit că este foarte mulțumit de organizarea Balkan XCM Championship desfășurată sâmbătă, 15 august 2026, la Alba Iulia. ,,Cu această ocazie vreau să le mulțumesc organizatorilor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul interimar al Mediului anunţă convocarea „de urgenţă” la minister a conducerii Romsilva: Care este motivul
Ministrul interimar al Mediului anunţă convocarea „de urgenţă” la minister a conducerii Romsilva: Care este motivul Ministrul interimar al Mediului,...
VIDEO | O tânără de 24 de ani, prinsă de patru ori în trei luni la volan fără permis. Ultima dată, polițiștii au oprit-o pentru că ar fi condus haotic
O tânără de 24 de ani, prinsă de patru ori în trei luni la volan fără permis. Ultima dată, polițiștii...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident rutier grav la Lancrăm: Două autoturisme implicate. O persoană, încarcerată și alte două asistate medical la fața locului
Accident rutier grav la Lancrăm: Două autoturisme implicate. O persoană, posibil încarcerată Un accident rutier în care au fost implicate...
Consumul de semințe și comercializarea acestora, interzise de Zilele Municipiului Sebeș 2026: Muzica, difuzată în perimetrele manifestărilor doar de organizatori
Consumul de semințe și comercializarea acestora, interzise de Zilele Municipiului Sebeș 2026: Muzica, difuzată în perimetrele manifestărilor doar de organizatori...
Curier Județean
Cuplurile din Sebeș care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2026, premiate de Zilele Municipiului: Alocare de fonduri
Cuplurile din Sebeș care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în 2026, premiate de Zilele Municipiului:...
30 de țarcuri modernizate și hrană donată lunar: ONG-urile schimbă viața câinilor din adăpostul public din Alba Iulia
30 de țarcuri modernizate și hrană donată lunar: ONG-urile schimbă viața câinilor din adăpostul public din Alba Iulia În primele...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Opinii Comentarii
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria 2026: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe...