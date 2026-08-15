Ştirea zilei

Consumul de semințe și comercializarea acestora, interzise de Zilele Municipiului Sebeș 2026: Muzica, difuzată în perimetrele manifestărilor doar de organizatori

Ioana Oprean

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Consumul de semințe și comercializarea acestora, interzise de Zilele Municipiului Sebeș 2026: Muzica, difuzată în perimetrele manifestărilor doar de organizatori

Pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Sebeș, programată luni, 17 august 2026, se regăsește și un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile comerciale desfășurate cu ocazia evenimentului „Armonii în Sebeș” – Sărbătoarea orașului, Zilele Sebeșului, organizat în perioada 21–30 august 2026.

În Regulamentul supus aprobării aleșilor locali se prevede, între altele, că „în perimetrul de desfășurare a manifestărilor se interzice comercializarea și consumul de semințe și a oricăror alte produse decât cele specificate în formularul de participare și aprobate de comisia de selecție”.

Doar pe muzica difuzată de organizatori

În proiectul de regulament este prevăzută și o măsură referitoare la fondurile muzicale agreate pe durata Zilelor Municipiului Sebeș.

„Agenților economici participanți le este interzisă utilizarea de fonduri muzicale, astfel încât să fie evitată poluarea fonică. Fondul muzical, pe perioada desfășurării manifestărilor, va fi asigurat numai de către organizatori”, se menționează în regulamentul ce urmează să fie aprobat în Consiliul Local Sebeș luni, 17 august 2026.

Jarul de la grătare, ținut sub control

De menționat, de asemenea, că agenții economici care comercializează mâncare preparată la grătar vor avea obligația de a avea în dotare un grătar prevăzut cu o tavă dispusă pe picioare, pentru împiedicarea împrăștierii jarului.

În cazul nerespectării acestor prevederi, agenții vor fi excluși pe întreaga perioadă a manifestărilor, fără a avea dreptul la restituirea taxei de participare.

Toate prevederile proiectului de regulament pot fi văzute AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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