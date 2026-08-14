Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu

Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu

Ca om cu experiență în administrație, nu pot înțelege nepăsarea și indolența președintelui Consiliului Județean Alba și ale PNL în privința transportului de persoane, un serviciu public esențial de care trebuie să beneficieze toți cetățenii județului.

Alba Iulia nu mai are transport public de 9 săptămâni. De luni, firma de transport, care asigura serviciile în zona metropolitană din jurul municipiului, anunță că ar putea opri total transportul.

În acest context, Consiliul Județean Alba ar trebui să preia în transportul județean aceste localități și să se asigure că oamenii ajung la muncă, la spital și, din septembrie, elevii ajung la școală. Nu e o favoare pe care ar trebui să o facă administrația județeană, ci o obligație legală, în contextul în care dispare transportul metropolitan în această zonă. 15.000 de navetiști din această zonă depind de transportul cu autobuzul.

Ce fac Consiliul Județean și domnul Ion Dumitrel?

NIMIC.

Pentru criza actuală din transport trebuie să mulțumim PNL Alba pentru modul „competent” în care a gestionat acest serviciu de utilitate publică:

1. AIDA-TL, societatea de transport, este condusă DOAR de PNL. Singurul primar de altă culoare politică, colegul nostru Mirel Hălălai, și-a dat demisia din Consiliul Director după ce a văzut că interesul cetățenilor nu contează pentru liberali.

2. Criza transportului din Alba Iulia și zona metropolitană este generată și întreținută de Gabriel Pleșa – primar liberal care a ales să nu mai respecte contractul semnat însuși de el și care mai avea câteva luni până să expire.

3. În restul județului, transportul a devenit un LUX – PNL a votat în Consiliul Județean Alba prețuri exagerate în transportul județean (peste 1.000 de lei pentru un abonament pe unele rute).

Acesta e modul în care PNL își bate joc de oamenii din Alba cu venituri mici și medii, a căror viață de zi cu zi depinde de faptul dacă autobuzul ajunge sau nu în localitatea lor.

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