Ministrul interimar al Mediului anunţă convocarea „de urgenţă” la minister a conducerii Romsilva: Care este motivul

Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, anunță că va convoca „de urgență” conducerea Romsilva la sediul ministerului, în urma analizei publicate vineri de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

„Romsilva a atribuit în proceduri fără publicare contracte de 28 de milioane de lei în anul 2025”, fiind pe locul al doilea în topul instituţiilor care folosesc astfel de proceduri, precizează Buzoianu, potrivit News.ro.

„Romsilva a atribuit în proceduri fără publicare contracte de 28 de milioane de lei în anul 2025. Romsilva se menţine pe LOCUL AL DOILEA la nivel naţional în topul instituţiilor care folosesc aceste proceduri de atribuire, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin «extremă urgenţă»”, afirmă, sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Ea precizează că aceste date „provin din analiza realizată şi publicată ieri (n. red. – vineri) de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP).

„O să convoc de urgenţă conducerea Romsilva la Ministerul Mediului pentru a vedea ce măsuri vor fi dispuse de reprezentanţii Romsilva pentru a îndrepta această realitate”, mai arată Diana Buzoianu.

În urmă cu două zile, Diana Buzoianu anunţa că Romsilva a negociat recent cu Federaţia Silva Contractul Colectiv de Muncă.

„Credeţi că negocierile au privit cum ar putea să fie mai în siguranţă pădurarii care merg noaptea prin păduri, la control? Nu”, afirma Buzoianu, precizând că Romsilva s-a obligat, prin Contractul Colectiv de Muncă, să asigure maşini ale instituţiei pentru protestele organizate de Federaţia sindicală Silva.

Ministrul atrăgea atenţia că, atunci când Federaţia Silva protestează contra reformei din Romsilva, o va face cu maşinile plătite de Romsilva.

„Fiecare zi în minister îmi demonstrează că trebuie reformată Romsilva”, mai spunea ministrul interimar.

Ulterior, sindicaliştii au cerut ministrului „să înceteze atacul murdar asupra silvicultorilor, ingerinţele în dialogul social şi să respecte legea”.

„Interpretarea forţată, potrivit căreia prevederea respectivă ar presupune punerea la dispoziţie de către Romsilva a mijloacelor de transport pentru organizarea protestelor nu este susţinută nici de formularea articolului invocat, nici de modul în care acesta este aplicat în practică”, au reacţionat şi reprezentanţii Romsilva.

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