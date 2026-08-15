30 de țarcuri modernizate și hrană donată lunar: ONG-urile schimbă viața câinilor din adăpostul public din Alba Iulia
30 de țarcuri modernizate și hrană donată lunar: ONG-urile schimbă viața câinilor din adăpostul public din Alba Iulia
În primele șapte luni ale anului 2026, Adăpostul Public pentru Câini fără Stăpân al Primăriei Municipiului Alba Iulia a beneficiat de sprijinul constant și de implicarea activă a Asociației Arche Noak Transilvania și a Asociației „Prietenii lui Azor”.
Prin contribuția celor două organizații și a voluntarilor acestora, condițiile de bunăstare, îngrijire și hrănire a câinilor aflați în adăpost au fost îmbunătățite semnificativ. Sprijinul oferit reprezintă un aport important la asigurarea unor condiții corespunzătoare de viață pentru animalele fără stăpân.
Asociația Arche Noak Transilvania a continuat, și în acest an, să sprijine lunar Adăpostul Public prin donații consistente de hrană destinată câinilor adulți și juniori. Aceste donații contribuie direct la asigurarea unui regim alimentar adecvat, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, și permit menținerea unui aport constant de hrană pentru câinii găzduiți în adăpost.
Totodată, voluntarii Asociației Arche Noak Transilvania și ai Asociației „Prietenii lui Azor” sunt prezenți în mod constant în cadrul adăpostului, contribuind la promovarea câinilor în vederea adopției și la creșterea șanselor acestora de a-și găsi o familie. Implicarea acestora în activitățile de promovare și adopție reprezintă un sprijin important pentru activitatea adăpostului.
Un aport semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de cazare a fost adus de Asociația „Prietenii lui Azor”, care a asigurat sprijinul financiar necesar pentru modernizarea a 30 de țarcuri. Acestea au fost aduse la standarde moderne, în conformitate cu cerințele privind bunăstarea animalelor și cu prevederile legislației în vigoare.
„Prin eforturile comune ale administrației locale, ale asociațiilor de protecție a animalelor și ale voluntarilor, condițiile oferite câinilor aflați în Adăpostul Public pentru Câini fără Stăpân al Municipiului Alba Iulia se mențin la un nivel ridicat, atât în ceea ce privește hrănirea, cât și cazarea și îngrijirea acestora.
Primăria Municipiului Alba Iulia apreciază și încurajează implicarea societății civile în protejarea și îmbunătățirea vieții animalelor fără stăpân și consideră că parteneriatul dintre administrația publică și organizațiile neguvernamentale reprezintă un model de responsabilitate și implicare comunitară.
Primăria Municipiului Alba Iulia le mulțumește Asociației Arche Noak Transilvania, Asociației „Prietenii lui Azor”, precum și tuturor voluntarilor acestora, pentru devotamentul, consecvența și implicarea demonstrate în sprijinul câinilor aflați în adăpost.
Prin astfel de gesturi de solidaritate și responsabilitate, comunitatea contribuie concret la crearea unor condiții mai bune pentru animalele fără stăpân și la creșterea șanselor acestora de a-și găsi un cămin permanent”, se arată într-un comunicat de presă al administrației locale din Alba Iulia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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