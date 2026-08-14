Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august

Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria 2026: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august

Sfânta Maria Mare sau Paștele Verii, aşa cum mai este cunoscută în popor Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox, fiind considerată Praznic Împărătesc. Evenimentul marchează trecerea Fecioarei Maria din această viață, însă, tradiția nu vorbește despre o moarte obișnuită, ci despre „adormirea” ei, urmată de mutarea cu trupul și sufletul la cer.

Peste 2.2 milioane de români poartă astfel de nume sfânt și își sărbătoresc ziua de nume pe 15 august. Dintre sărbătoriți, 1.9 milioane sunt femei, iar restul sunt bărbați, care poartă nume precum Marian, Marin și chiar Marius.

Mesaje de Sfânta Maria Mare pentru mama

Dragă mamă, la mulți ani de Sfânta Maria! Să ai parte de multă sănătate, bucurii și noroc, iar Sfânta Fecioară să-ți ocrotească fiecare pas. Te iubesc!

La mulți ani, mamă, de ziua numelui tău! Îți doresc o viață plină de împliniri, zâmbete și momente de neuitat. Ești cea mai bună mamă din lume!

Sărbătoare frumoasă, mamă! La mulți ani de Sfânta Maria! Îți mulțumesc pentru tot sprijinul și iubirea pe care mi le oferi. Meriți toată fericirea din lume!

Fie ca Sfânta Fecioară Maria să-ți aducă numai binecuvântări în viață, multă pace în suflet și să te apere de orice rău. La mulți ani, mamă!

La mulți ani, mamă! Fiecare an să-ți aducă mai multă fericire, sănătate și liniște sufletească. Ești un exemplu de credință și putere pentru mine. Te iubesc enorm!

La mulți ani, mama! Îți doresc o zi plină de zâmbete, iar Sfânta Fecioară Maria să te ocrotească mereu. Te îmbrățișez cu drag!

Sărbătoare frumoasă, mamă! Îți doresc ca inima ta să fie mereu plină de lumină și iubire, așa cum o meriți. La mulți ani de Sfânta Maria!

La mulți ani, mamă, de ziua numelui tău! Ești un dar neprețuit în viața mea și îți mulțumesc pentru toată dragostea pe care mi-o oferi.

La mulți ani, mama! Îți doresc o viață plină de împliniri, bucurii și momente de neuitat. Meriți toată fericirea din lume!

La mulţi ani, Maria! Îngerii să-ti călăuzească paşii şi Sfânta Fecioară să-ţi lumineze drumul în viaţă!

Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfânta Maria cât mai frumoasă!

Este o zi când sufletul învinge orice urmă de tristete, când tot ce a fost greu ţi se pare uşor. Este ziua numelui tău! La Mulţi Ani, Maria!

Să ai parte numai de împliniri, iar viaţa să îţi fie o eternă sărbătoare! La mulţi ani!

Păstrează-ţi sufletul tânăr şi bucură-te neîncetat, pentru mine rămâi un prieten de nădejde şi un om de valoare! Fie ca lumina Sfintei Marii să ne lumineze vieţile şi mintea mereu! La mulţi ani!

E ziua ta, Maria, un nume frumos si simplu, la fel de pur ca tine si la fel de gingas. La multi, ani!

În această zi specială, îţi transmit cele mai sincere urări. Să ai o viaţaă plină de lucruri bune, iar Sfânta Maria, al cărei nume îl porţi, să te ocrotească mereu. La mulţi ani de ziua numelui tău!

De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La multi ani, Maria!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului La Mulţi Ani!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori.

Mesaje de Sfânta Maria Mare pentru iubită

Sărbătorim ziua numelui tău, iubita mea, și îți urez din suflet un sincer „La mulți ani”! Fie ca Sfânta Maria să-ți aducă în dar numai zile senine, pline de dragoste, sănătate și bucurii. Ești o binecuvântare în viața mea!

La mulți ani, dragostea mea! Să-ți fie viața un cântec lin, iar sufletul tău frumos să fie ocrotit de Sfânta Fecioară. Te iubesc mai mult decât cuvintele pot exprima!

Iubita mea, la mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc să ai parte de tot binele din lume, de împliniri pe toate planurile și de multă iubire. Mă simt norocos să te am alături.

La mulți ani, scumpa mea! De ziua ta, îți doresc un cer senin, un soare blând și un ocean de fericire. Ești tot ce mi-am dorit vreodată!

Îți doresc o zi superbă de Sfânta Maria, iubita mea! La mulți ani! Fie ca această sărbătoare să-ți umple inima de speranță, pace și bucurie. Îți trimit cele mai sincere urări de bine!

Întocmai ca Fecioara Maria, al cărei nume îl porti, învaţă să ierţi, să fii mai bun, mai înţelept, să mă ierţi când greşesc şi să mă înveţi să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulţi ani!

Precum Maria, Maica Domnului, a învins tristeţea şi lacrimile, tot aşa îţi doresc să răzbaţi şi tu din furtuna greutăţilor. La multi ani!

Este doar încă o zi, dar este cea mai frumoasă din tot anul, căci este ziua ta! La multi ani, iubitule/iubito!

Fie ca această zi să-ţi dechidă poarta unui viitor plin de succese. La mulţi ani!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. La mulţi ani de Sfânta Maria!

Este minunat să stii că cineva te place, cineva se gândeşte la tine, cineva are nevoie de tine…dar e si mai minunat să stii că există cineva care nu-ţi uită niciodată ziua de nume. La Multi Ani!

Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulţi ani!

O zi onomastică frumoasă! Fie ca toate întâmplările frumoase si spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îti doresc o zi de Sfânta Maria cât mai frumoasă!

La multi ani si mult noroc în această zi specială. Iti doresc să ti se îndeplinească toate dorintele.

O sărbătorim pe Fecioara Maria si te sărbătorim pe tine. Să rămâi mereu blândă, bună şi drăguţă cu toţi cei din jurul tău!

Aş vrea sa-mi fi aproape mereu, cum ai fost şi până acum şi să mă bucur în fiecare zi de puritatea şi căldura sufletului tău, rupt parcă din dragostea Fecioarei Maria.

Mesaje de Sfânta Maria Mare pentru prieteni

La mulți ani! Să te bucuri de numele tău, iar Sfânta Maria să-ți călăuzească pașii spre cele mai frumoase momente. Petrecere frumoasă!

La mulți ani de Sfânta Maria! Fie ca această zi să-ți aducă multă bucurie, sănătate și noroc. Să ai parte de tot ce-ți dorești!

La mulți ani, dragul meu/draga mea! Mă bucur că te am în viața mea și îți urez ca Sfânta Maria să-ți aducă numai împliniri. Să ne vedem cu bine la un pahar de șampanie!

La mulți ani de Sfânta Maria, prietene! Îți urez o zi la fel de specială ca tine, plină de zâmbete și voie bună. Să petrecem!

La mulți ani, dragul meu! De ziua ta de nume, îți doresc tot ce e mai bun pe lume. Ești un prieten de nădejde și mă bucur mult că te am!

La mulți ani! Fie ca Sfânta Fecioară să te inspire în tot ce faci, să-ți ofere putere și să te ajute să-ți îndeplinești toate dorințele. Să ai o sărbătoare minunată!

Dumnezeu mi-a dat familia, Sfânta Fecioara Maria al cărui nume îl porti mi te-a dăruit, pentru a mă bucura de o astfel de prietenie. Mă bucur că ai apărut în viata mea, că am şi voi avea bucuria de a trăi şi simti o prietenie adevărată! Să îţi fie viaţa binecuvântare şi bucurie întocmai ca numele sfânt pe care îl porti!

De ziua ce-ţi surâde-n prag şi-i porţi frumosul nume, eu îţi doresc tot ce-i mai drag şi mai frumos pe lume! La mulţi ani!

Zi speciala Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului un sincer La Mulți Ani!

Îngerii sa-ti călăuzească pașii La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii iar Sf. Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată.

Toata fericirea Astăzi e ziua numelui tău, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingaș ca tine. Iți doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume. La Mulți Ani!

De Sf. Maria, zi Sf., sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

Ziua numelui tău Este o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui tău. La Mulți Ani, Maria!

rietena mea, Maria Sper sa ramai mereu un spirit tânăr si plin de viată, sa fim mereu împreuna si sa nu uitam niciodată frumoasa prietenie dintre noi. La mulți ani Maria!

Nume de Sf. Chiar daca ai nume de Sf. știu ca diseară o sa dai de băut si o sa ne primești cu masa plina.

De Sf. Maria, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urâri de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor.

La mulți ani Maria! Sa te bucuri de viată, de zâmbete, de tot ce e frumos. La mulți ani Maria!

Este o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui tău! La Mulți Ani, Maria!

Fie ca toate întâmplările frumoase si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Maria cat mai frumoasa!

De Sf. Maria, zi Sf., sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți doresc sa ti se îndeplinească toate dorințele.

Astăzi e ziua numelui tău, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingaș ca tine. Iți doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume!

La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii si Sf. Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată!

De Sf. Maria, zi Sf., sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

La mulți ani, Maria! Îngerii sa-ti călăuzească pașii iar Sf. Fecioara sa-ti lumineze drumul in viată.

Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului un sincer La Mulți Ani!

La mulți ani și mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii cu ocazia zilei tale de nume.

Cea mai puternică rugăciune. Îţi îndeplineşte orice dorinţa. Trebuie să o spui înainte de Sf. MARIA

Fie ca Sf. Fecioara Maria, sa te ocrotească, sa-ti călăuzească pașii si sa-ti lumineze calea. La Mulți Ani!

De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate. Sa se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani, Maria!

Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani!

Fie ca din aceasta zi Sf., in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. La mulți ani de Sf. Maria!

Fie ca Sf. Maria sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulți ani!

Întocmai ca Fecioara Maria al cărei nume li porți, învață sa ierți, sa fi mai bun, mai înțelept, sa mă ierți când greșesc si sa mă înveți sa fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulți ani!

Pentru ca ești o persoana atât de buna, de drăguța si de loiala, îmi doresc ca Fecioara Maria sa aibă grija de tine, sa iți călăuzească pașii si sa iți lumineze calea in viată.

O zi frumoasa este ziua numelui tău! Sa te bucuri de viată, de zâmbete, de tot ce e frumos. La mulți ani Maria!

De Sf. Maria, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urâri de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor. Dumnezeu sa te călăuzească in tot cea-ce faci. La mulți ani!

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