VIDEO | O tânără de 24 de ani, prinsă de patru ori în trei luni la volan fără permis. Ultima dată, polițiștii au oprit-o pentru că ar fi condus haotic

O tânără de 24 de ani, prinsă de patru ori în trei luni la volan fără permis. Ultima dată, polițiștii au oprit-o pentru că ar fi condus haotic

O tânără de 24 de ani din Caraș-Severin a fost prinsă pentru a patra oară, în doar trei luni, la volan fără permis de conducere.

Femeia a fost oprită de polițiști în Caransebeș, după ce aceștia au observat că circula haotic pe străzile din municipiu.

Incidentul a avut loc joi seară, 13 august, în jurul orei 20.30. Polițiștii au oprit autoturismul care se deplasa pe direcția Centru–Iaz, iar verificările au arătat că șoferița nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Femeia a fost testată pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că aceasta mai fusese prinsă de trei ori conducând fără permis, în perioada 12 mai – 12 iulie 2026. Pentru fiecare dintre cazuri au fost deschise dosare penale.

Deși avea deja trei dosare penale pentru aceeași faptă, tânăra s-a urcat din nou la volan. După cea de-a patra abatere, polițiștii au decis să o rețină pentru 24 de ore, scrie Adevărul.

Femeia a fost dusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Caraș-Severin.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș, într-un nou dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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