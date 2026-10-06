Un tronson dintr-un drum comunal din Cetatea de Baltă în pragul refacerii: Ce presupune proiectul

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că autoritățile locale din comuna Cetatea de Baltă au depus solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacere drum de interes local – Drum comunal DC 32 – Tronsonul 2″.

Lucrarea este propusă pentru satul Crăciunelu de Sus, într-o zonă parțial în intravilan și parțial în extravilan, pe terenurile înscrise în CF nr. 80788 și CF nr. 81973. Titularul și beneficiarul este Comuna Cetatea de Baltă, iar proiectul (nr. 49/2025) a fost elaborat de SC Chiriac Proiect SRL din Blaj.

DC 32 leagă drumurile județene DJ 142K (Tătârlaua) și DJ 142K (Târnăvioara), trecând prin Faget. Se află în partea de sud a comunei, pe direcția nord–sud, și asigură accesul din drumul județean spre Crăciunelu de Sus. Comuna, aflată în extremitatea estică a județului Alba, în zona colinară a Podișului Târnavelor, are în componență satele Cetatea de Baltă, Crăciunelu de Sus, Sântămarie și Tătârlaua.

Situația actuală drept nesatisfăcătoare. Structura rutieră este considerată necorespunzătoare pentru traficul actual, iar traseul este sinuos, cu alinieri relativ lungi și curbe de rază medie. Partea carosabilă are între 3,30 și 5,50 m lățime, cu acostamente de 0,25–0,50 m, înierbate. Pietruirea existentă pune probleme în ambele anotimpuri: pe ploaie se formează gropi și noroi, iar pe vreme uscată, praf. Pe traseu apar tasări ale corpului drumului, deformări în profil longitudinal și cedări ale terenului, iar șanțurile și rigolele de pământ nu mai asigură scurgerea apelor. Semnalizarea lipsește aproape complet, iar trotuare nu există.

Ce se va face

Proiectul prevede modernizarea întregului tronson de 1.205 m, încadrat ca drum de categoria a V-a, cu viteză de proiectare de 30 km/h (cu limitări în zonele impuse de traseu). Platforma va avea 4,50 m lățime a părții carosabile, plus supralărgiri în curbe, iar acostamentele vor avea lățime variabilă. Se păstrează traseul existent, pentru a se evita demolările.

Structura rutieră proiectată este următoarea:

*4 cm de beton asfaltic BA 16;

*6 cm de beton asfaltic deschis BAD 22.4;

*12 cm de piatră spartă împănată;

*pietruirea existentă, reprofilată.

Acostamentele vor avea 10 cm de piatră spartă peste 15 cm de balast. Scurgerea apelor se va face prin șanțuri trapezoidale cu secțiune nepereată, cu panta transversală a carosabilului de 2,5%. Lucrările includ și cinci podețe: patru existente, de înlocuit sau reparat, cu diametre de 400–1000 mm, și unul nou, de 250 mm, la km 1+530. Se vor amenaja o platformă de 25 × 5 m la km 1+980 și racordarea drumului lateral de la km 2+355, pe 10 m, cu aceeași structură rutieră.

Siguranța circulației va fi asigurată prin indicatoare de prioritate, avertizare și restricție, plus marcaje longitudinale marginale. Sunt prevăzute indicatoare STOP la trei drumuri laterale (km 1+470, 1+800 și 1+975) și indicatoare pentru curbe deosebit de periculoase la km 1+787, 1+840, 1+950 și 2+010.

Durata și controlul calității

Graficul de execuție este de șase luni. Organizarea de șantier, terasamentele, sistemul rutier și drumurile laterale ocupă primele luni, iar lucrările de scurgere a apelor, șanțurile și podețele și semnalizarea rutieră se încheie la final. Programul de control al calității include faze de verificare pentru trasare, săpătură, stratul de piatră spartă, stratul BAD 22.4, stratul BA 16 și podețe. Fazele determinante, la care va fi invitat Inspectoratul Regional în Construcții Centru, sunt stadiul fizic premergător execuției fiecărui strat (piatră spartă, BAD 22.4 și BA 16, pe primii 100 m) și recepția finală.

foto – cu rol ilustrativ

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