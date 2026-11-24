Bazinul de înot din Aiud, investiție de peste 20 de milioane de lei: Au început procedurile de recepție

Un nou obiectiv sportiv important se apropie de deschidere în municipiul Aiud. Marți, 24 noiembrie 2026 a început procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru bazinul de înot de pe strada Ostașilor, o investiție de peste 20 de milioane de lei, realizată prin Compania Națională de Investiții. Bazinul ar urma să fie deschis publicului la începutul anului viitor.

„Astăzi a început procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru bazinul de înot din Aiud.

Municipiul Aiud se numără printre localitățile din județul Alba care au beneficiat de investițiile realizate prin Compania Națională de Investiții (CNI), în cadrul programului de construire a bazinelor didactice de înot și agrement.

Investiția, realizată pe strada Ostașilor, depășește 20 de milioane de lei și oferă facilități moderne: un bazin de înot de 25 de metri, tribune pentru spectatori, sală de forță, sală de gimnastică aerobică și vestiare.

Urmează parcurgerea etapelor administrative pentru angajarea personalului și pregătirea deschiderii bazinului la începutul anului viitor”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.

sursa foto: Primăria Municipiului Aiud

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