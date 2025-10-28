Un șofer BĂUT a provocat un ACCIDENT rutier pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Oamenii legii au descoperit o alcoolemie alarmantă

Un șofer BĂUT a provocat un ACCIDENT rutier pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Ce alcoolemie avea

Un accident rutier a avut loc pe data de 27 octombrie, în jurul orei 18:00, atunci când un șofer de 54 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice la volan, a produs un accident rutier.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2025, în jurul orei 18.20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe Bulevardul Republicii din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Berghin, în timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Galda de Jos, intrând în coliziune față-spate cu acesta, rezultând pagube materiale.

În cazul bărbatului de 54 de ani, testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,64 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

