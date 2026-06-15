Județele cu cele mai mici și cele mai mari pensii din România. Datele publicate de INS

În primul trimestru al anului 2026, numărul mediu de pensionari a crescut cu 20.000 de persoane față de aceeași perioadă a anului trecut. În rândul pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, creșterea a fost și mai accentuată, cu 34.000 de persoane, potrivit datelor INS.

Totuși, comparând primele trei luni din 2026 cu ultimul trimestru al anului 2025, numărul mediu de pensionari a scăzut cu aproximativ 7.000, iar cel al pensionarilor din categoria asigurărilor sociale de stat a înregistrat o reducere cu 1.000 de persoane.

Cea mai mică pensie medie brută din România este în județul Botoșani, de 2.232 de lei, în timp ce cel mai mare nivel al pensiei medii se regăsește în București, ajungând la 3.575 de lei, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS), scrie Libertatea.

Tot pensii mici sunt și în județul Vrancea, 2.273 de lei, iar în judeţul Giurgiu, pensionarii primesc o medie de 2.284 de lei.

Pensii medii de 3.330 de lei primesc românii din judeţul Braşov, iar cei din Hunedoara, de 3.502 lei.

Pensia medie lunară a fost de 2.699 de lei net în primul trimestru al anului 2026, înregistrând o scădere de 0,8% față de trimestrul precedent, dar a crescut cu 0,6% comparativ cu primul trimestru din 2025, mai notează sursa citată.

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