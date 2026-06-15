TRAGEDIE fără margini în județul vecin: Un tânăr de 22 de ani a murit în urma unui incident bizar

Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața duminică după-amiază în Cheile Turzii, județul Cluj, în urma unui accident petrecut pe traseul de via ferrata din rezervația naturală.

Potrivit informațiilor inițiale, acesta s-a prăbușit de la o înălțime considerabilă în timpul parcurgerii traseului, incidentul declanșând imediat o intervenție de amploare din partea echipelor de salvare montană.

La locul accidentului au ajuns salvatorii de la Salvamont Cluj, care au solicitat și sprijin aerian printr-un elicopter SMURD de la Târgu Mureș, având în vedere dificultatea accesului în zonă.

Echipajele de intervenție au găsit victima în stare de inconștiență, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, leziunile suferite în urma căderii au fost incompatibile cu viața.

Reprezentanții Salvamont Cluj au confirmat că salvatorii au intervenit rapid și au încercat să îl stabilizeze pe tânăr, însă fără rezultat.

Unele surse indică faptul că acesta s-ar fi cățărat pe o porțiune de stâncă ce s-ar fi desprins, ceea ce ar fi dus la o cădere de aproximativ 50 de metri.

Incidentul a fost semnalat de persoane aflate în zonă, iar condițiile dificile de teren au impus mobilizarea de urgență a echipajului aerian.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI