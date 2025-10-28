O tânără din Sebeș, reținută de polițiști. A spart cu o piatră parbrizul unui autoturism parcat

O tânără din Sebeș a spart cu o piatră parbrizul unui autoturism. Polițiștii au reținut-o pentru 24 de ore

O tânără de 29 de ani din Sebeș a fost reținută de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru distrugere. Potrivit anchetei, femeia ar fi spart, cu o piatră, parbrizul unui autoturism parcat pe o stradă din municipiu, în seara zilei de 25 octombrie 2025. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Sebeș, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 25 octombrie 2025, femeia ar fi distrus parbrizul unui autoturism parcat pe o stradă din municipiul Sebeș, folosindu-se de o piatră.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere

