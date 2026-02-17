Ucigașul lui Gheorghe Chindriș a explicat pas cu pas cum l-a ucis pe fostul director Cupru Min Abrud. Bărbatul de 65 de ani, lovit mortal cu un calorifer electric
Crima violentă petrecută în localitatea Florești, în apropiere de Cluj-Napoca, în urma căreia Gheorghe Chindriș, fostul director Cupru Min Abrud și-a pierdut viața, a scos la iveală detalii tulburătoare despre modul în care bărbatul de 65 de ani a fost ucis de un tânăr pe care abia îl cunoscuse pe internet.
Suspectul, în vârstă de 26 de ani, a fost arestat și a oferit anchetatorilor o relatare detaliată a evenimentelor din noaptea tragediei, în timp ce procurorii încearcă să reconstituie fiecare pas care a dus la moartea fostului director Cupru Min, Gheorghe Chindriș.
Reconstituirea crimei și detaliile găsite de anchetatori
Sub pază strictă, suspectul a fost dus de anchetatori în vila din Florești, unde s-a produs crima. Tânărul le-a arătat polițiștilor și procurorilor tot ce a făcut în noaptea de vineri spre sâmbătă, când a avut loc tragedia. Potrivit informațiilor prezentate, întâlnirea dintre victimă și suspect a avut loc după ce cei doi se cunoscuseră pe internet, iar bărbatul de 65 de ani îl invitase acasă la el.
În timpul acelei nopți, lucrurile au degenerat pe fondul consumului de alcool, iar conflictul a culminat cu un act de violență extremă. Ancheta a scos la iveală faptul că bărbatul a fost lovit mortal cu un calorifer electric.
„Bărbatul a fost găsit fără suflare în dormitorul de la etajul casei, iar lângă el, anchetatorii au găsit şi arma crimei. Lucrurile erau răvăşite şi lipseau mai multe bunuri de valoare, dar şi o sumă mare de bani”, potrivit Observator News.
Tentativa de fugă și traseul suspectului după crimă
După comiterea crimei, tânărul de 26 de ani ar fi încercat să fugă cu mașina victimei. Planul său nu a funcționat, deoarece nu a reușit să dezactiveze sistemele de securitate și să deschidă poarta proprietății. Rănit la mână în timpul agresiunii, suspectul s-a deplasat ulterior la spitalul din Reghin, unde le-a cerut medicilor să îl panseze.
După vizita la spital, următorul pas a fost să se ascundă în casa mătușii sale. Un martor a relatat ce a observat în acea perioadă:
„Am văzut că e gălăgie mare şi debandadă. L-am văzut, nu era nimic suspect la el”.
Polițiștii au reușit să îl prindă pe suspect la 24 de ore după comiterea crimei. În momentul capturării, asupra lui au fost găsiți 15.000 de lei și bijuterii despre care anchetatorii susțin că proveneau din casa victimei. Tânărul, care a petrecut o parte importantă din viață în Anglia și Belgia, fusese implicat anterior, în anul 2019, într-un dosar de distrugere.
Cine a fost Gheorghe Chindriș și impactul tragediei
Gheorghe Chindriș fusese director la Cupru Min Abrud, companie de stat descrisă drept cea mai profitabilă din Alba. În anul 2001, acesta s-a mutat în Statele Unite, unde a construit un sat românesc în jurul unei biserici maramureșene. După ce s-a întors în România, în urmă cu 14 ani, s-a dedicat promovării folclorului și devenise un model pentru comunitate.
Anchetatorii consideră că una dintre greșelile fatale care au dus la tragedie a fost faptul că bărbatul l-a invitat acasă pe suspect, deși îl cunoscuse de foarte puțin timp pe internet. Acest detaliu este văzut ca un element crucial în reconstituirea evenimentelor care au dus la deznodământul tragic.
În prezent, tânărul de 26 de ani se află în arest și ar putea primi pedeapsa maximă pentru omor și furt, în funcție de concluziile finale ale anchetei.
