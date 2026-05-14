VIDEO | Târgul Ofertelor Educaţionale la Alba Iulia: Peste 20 de companii importante din județ, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, participante la evenimentul ajuns la a V-a ediție

Târgul Ofertelor Educaţionale la Alba Iulia: Peste 20 de companii importante din județ, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, participante la evenimentul ajuns la a V-a ediție

Târgul Ofertelor Educaţionale 2026 de la Alba Iulia, ajuns la a V-a ediție, își deschide porțile astăzi, 14 mai 2026, de la ora 10:00. Peste 20 de companii importante din județul, 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, sunt prezente la acest eveniment organizat în Piaţa Cetăţii.

Ajuns la cea de-a V-a ediție, acest eveniment, organizat de Consiliul Judeţean Alba împreună cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Judeţean pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba şi Grupurile de Acţiune Locală, se va desfăşura în Piaţa Cetăţii din Municipiul Alba Iulia, în zilele de 14 şi 15 mai, între orele 10.00 – 18.00.

Târgul Ofertelor Educaţionale reuneşte în acest an 21 companii importante din judeţul Alba, din diverse domenii de activitate, parteneri educaţionali şi 14 licee tehnologice şi 2 universităţi, cu ofertă de şcolarizare pentru învăţământul tehnologic.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI