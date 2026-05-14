VIDEO | Alexandra Căpitănescu reprezintă România în semifinala 2 de la Eurovision: „Choke Me”, piesa care ar putea duce țara noastră în finală
România revine în competiția Eurovision Song Contest după o pauză de doi ani. Joi, 14 mai 2026, Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră pe scena Wiener Stadthalle din Viena, în cadrul celei de-a doua semifinale a ediției cu numărul 70 a concursului muzical european.
Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026, organizate de TVR în luna martie. Piesa ‘Choke Me’ a obținut 82 de puncte din partea juriului de specialitate, asigurându-i reprezentanta dreptul de a urca pe scena europeană.
În vârstă de 22 de ani, Alexandra Căpitănescu este cunoscută publicului larg din 2023, când a câștigat sezonul 11 al emisiunii ‘Vocea României’, în echipa lui Tudor Chirilă.
Cincisprezece țări vor încerca să se califice în finala Eurovision 2026, în cadrul celei de-a doua semifinale a celebrului muzical. Dintre acestea, Danemarca și Australia se numără printre favoritele la calificare, potrivit France Presse, conform HotNews.
