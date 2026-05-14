Fost şef al ANPC, înșelat cu bilete false la concertul Metallica: „Țepele se iau și la case mai mari”

Horia Constantinescu, fost președinte al ANPC și actual șef al Protecției Consumatorilor Constanța, a avut parte de un incident neplăcut la concertul trupei Metallica, desfășurat miercuri seară pe Arena Națională. 

După scanarea biletelor la intrare, acesta a fost informat că tichetele nu erau valabile și nu îi permiteau accesul la eveniment.

Şeful Protecției Consumatorului Constanța a povestit pe pagina de Facebook întreaga pățanie.

„Țepele se iau și la case mai mari, iar atunci când nu ai nicio variantă reală de verificare, lucrurile devin și mai frustrante. Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”, a scris Horia Constantinescu pe Facebook.

După ce a așteptat la coadă, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aflat că biletul său este fals.

„Am stat la coadă, am mers la pas și când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra-cunoscută, Viagogo. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău,”, a povestit Horia Constantinescu într-un video postat pe pagina de Facebook.

FOTO: Facebook – Horia Constantinescu.

VIDEO | Alexandra Căpitănescu reprezintă România în semifinala 2 de la Eurovision: „Choke Me”, piesa care ar putea duce țara noastră în finală

Alexandra Căpitănescu reprezintă România în semifinala 2 de la Eurovision: „Choke Me", piesa care ar putea duce țara noastră în finală România revine în competiția Eurovision Song Contest după o pauză de doi ani. Joi, 14 mai 2026, Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră pe scena Wiener Stadthalle din Viena, în cadrul celei de-a doua […]

Grindeanu și Manda au depus cereri la OSIM pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate: Cât costă un nume de lider PSD transformat în marcă protejată oficial  Liderii PSD au depus cereri la Oficiul Român de Invenţii şi Mărci (OSIM) pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate. Solicitările Preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, şi […]

Peste 50 de familii de același sex cer statului român recunoașterea căsătoriilor încheiate în alte state UE. Avocatul Poporului cere modificarea Codului Civil Peste 50 de familii formate din persoane de același sex cer statului român să le recunoască oficial căsătoriile încheiate în alte state europene. Avocatul Poporului cere modificarea Codului Civil. Demersul vine după […]

