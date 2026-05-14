Fost şef al ANPC, înșelat cu bilete false la concertul Metallica: „Țepele se iau și la case mai mari”

Horia Constantinescu, fost președinte al ANPC și actual șef al Protecției Consumatorilor Constanța, a avut parte de un incident neplăcut la concertul trupei Metallica, desfășurat miercuri seară pe Arena Națională.

După scanarea biletelor la intrare, acesta a fost informat că tichetele nu erau valabile și nu îi permiteau accesul la eveniment.

Şeful Protecției Consumatorului Constanța a povestit pe pagina de Facebook întreaga pățanie.

„Țepele se iau și la case mai mari, iar atunci când nu ai nicio variantă reală de verificare, lucrurile devin și mai frustrante. Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”, a scris Horia Constantinescu pe Facebook.

După ce a așteptat la coadă, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aflat că biletul său este fals.

„Am stat la coadă, am mers la pas și când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra-cunoscută, Viagogo. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău,”, a povestit Horia Constantinescu într-un video postat pe pagina de Facebook.

FOTO: Facebook – Horia Constantinescu.

