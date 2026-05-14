VIDEO | ,,Va fi un fel de Arena Leilor”: 13 echipe de liceeni prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană la „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” 2026, la Alba Iulia

,,Va fi un fel de Arena Leilor”: 13 echipe de liceeni prezintă planurile de afaceri în semifinala județeană la „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” 2026, la Alba Iulia

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Sucursala Alba a început joi, 14 mai 2026, de la ora 10:00, la Sala de Evenimente Primăria Alba Iulia, semifinala județeană a competiției de planuri de afaceri „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” IV, parte a programului național omonim dedicat descoperirii vocației și dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor.

,,Aici avem, într-o competiție de business plan, 13 echipe de liceeni antreprenori din Alba. Alături de aceste echipe au fost și susținători foarte puternici, antreprenori din județul Alba, în calitate de mentori. Competiția va fi jurizată de o echipă de antreprenori și finanțatori care vor fi severi. Va fi un fel de „Arena Leilor”, dar la nivel de tineri de liceu”, a explicat Lia Dogar, vicepreședinte Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – Sucursala Alba, pentru ziarulunirea.ro.

Programul a ajuns la cea de-a patra ediție, este implementat în 30 de județe și este realizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, având Banca Națională a României (BNR) ca partener strategic.

Conceptul programului este înregistrat la OSIM, confirmând caracterul său inovator și original, într-un moment în care educația antreprenorială era aproape absentă din parcursul educațional al tinerilor.

„Într-un context economic și profesional aflat într-o continuă transformare, în care adaptabilitatea și inițiativa devin competențe esențiale, educația antreprenorială capătă un rol strategic. Prin acest program, CONAF creează un cadru în care liceenii își pot testa ideile, își pot dezvolta gândirea critică și își pot construi încrederea necesară pentru a face primii pași către un viitor profesional asumat.

Evenimentul reunește 13 echipe formate din 4-6 liceeni din 9 licee ale județului Alba, care vor intra în competiție cu idei de afaceri dezvoltate în urma orelor de educație antreprenorială desfășurate începând cu luna Octombrie 2025. Peste 400 de liceeni au beneficiat de aceste sesiuni aplicate, susținute de 24 de antreprenori locali, implicați activ în formarea unei noi generații orientate către inițiativă și responsabilitate economică.

În cadrul semifinalei județene de la Alba Iulia, echipele participante vor fi evaluate de un juriu format din antreprenori și profesioniști cu experiență, care vor analiza ideile de afaceri propuse, fezabilitatea acestora, modul de implementare, coerența planului de business, capacitatea de lucru în echipă și calitatea prezentării.

Echipa clasată pe locul 1 va obține calificarea în finala națională din București, unde vor avea oportunitatea de a interacționa cu antreprenori de top, de a participa la sesiuni de mentorat și de a-și valida ideile într-un context competitiv de anvergură.

CONAF consideră că educația antreprenorială ține de business și de formarea unei mentalități. Înseamnă curajul de a încerca, asumarea responsabilității și capacitatea de a transforma ideile în realitate. Prin acest program, CONAF oferă liceenilor informație, experiență, inspirație, și direcție pentru că viitorul nu se așteaptă, se construiește.

La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului educațional și antreprenorial, profesori coordonatori și elevi implicați în program.

Accesul la eveniment este liber, în limita locurilor disponibile”, se arată într-un comunicat de presă.

