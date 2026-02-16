FOTO | Principalul suspect în cazul morții lui Gheorghe Chindriș, fostul director Cupru Min, a fost ARESTAT preventiv pentru 30 de zile
Principalul suspect în cazul morții lui Gheorghe Chindriș, fostul director Cupru Min, a fost ARESTAT preventiv pentru 30 de zile
Principalul suspect în cazul morții lui Gheorghe Chindriș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Citește și: Detalii ȘOCANTE din ancheta privind moartea lui Gheorghe Chindriș: Fostul director Cupru Min, lovit în cap cu un calorifer electric. Principalul suspect, un tânăr de 26 de ani, a fost prins
Conform surselor judiciare, Sebastian l-a cunoscut pe Chindriș pe internet și s-au întâlnit la casa acestuia din Luna de Sus, Florești, unde au consumat băuturi alcoolice și ar fi făcut și alte lucruri, notează Clujenii.
Din primele cercetări a rezultat că tânărul s-ar fi deplasat în cursul nopții de 13 spre 14 februarie, în intervalul 00.55 – 02.00, la imobilul bărbatului de 65 de ani, din localitatea Luna de Sus, comuna Florești, în împrejurări care urmează a fi stabilite, unde l-ar fi lovit cu un corp dur la nivelul capului, în mod repetat, părăsind ulterior imobilul. Totodată, la fața locului au fost prezenți procurorul de caz, medicul legist și specialiști din cadrul Serviciului Criminalistic, iar modul în care a survenit decesul urmează să fie stabilit în urma examinărilor medico-legale.
Se pare că victima și agresorul s-au cunoscut pe internet și ar fi avut relații intime. Gheorghe Chindriș a fost găsit dezbracat în casă întins cu fața în jos.
După comiterea faptei, Sebastian a plecat spre Mureș, a, fiind prins în municipiul Reghin, în 15 februarie, în jurul orei 00:50.
Asupra sa au fost găsite sume de bani, aproximativ 8.000 de lei, și bijuterii, posibil provenite din comiterea faptei.
„În temeiul art. 226 Cod proc. pen. raportat la art. 223 alin. 2 şi art. 202 alin. 1 şi 3 Cod proc. pen., admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în dosar nr. 86/186/P/2026 şi, în consecinţă: Dispune arestarea preventivă a inculpatului M.I.S., în prezent încarcerat în C.R.A.P. al I.P.J. Mureş cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor calificat, prev. de art. 189 alin. 1 lit. d) Cod penal şi tâlhărie calificată, prev. de art. 234 alin. 1 lit. d) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.02.2026 și până la data de 16.03.2026, inclusiv”, este soluția pe scurt a Tribunalului Cluj.
Reamintim că, românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost lovit de mai multe ori cu un calorifer electric.
Potrivit poliţiştilor, între cei doi a izbucnit un conflict spontan pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Enervat, tânărul de 26 de ani l-a lovit de mai multe ori în zona capului cu un calorifer electric. Gheorghe Chindriș nu a avut nicio şansă de supravieţuire.
Presupusul criminal a fost identificat, prins şi reţinut pentru 24 de ore. Cei doi s-au cunoscut pe internet. Tânărul de 26 de ani a plecat din casa bărbatului cu bani şi bijuterii.
