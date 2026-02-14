Ştirea zilei

Gheorghe Chindriș, fost director al Cupru Min Abrud, găsit mort în casa sa din Cluj. Bărbatul avea lovituri la cap, iar poliţia ia în calcul o crimă

Gheorghe Chindriș, românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost găsit sâmbătă, 14 februarie 2026, mort în casa în care locuia în judeţul Cluj. Bărbatul de 66 de ani ar fi avut lovituri la cap, iar prima ipoteză este cea a unei crime.

Casa sa este cercetată de criminalişti şi la această oră. Gheorghe Chindriș a fost director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. Acum era implicat însă în promovarea folclorului. Trupul său a fost găsit de colegii săi din asociaţia patriotică Avram-Iancu, unde era vicepreşedinte.

Avea lovituri la cap, iar poliţia ia în calcul o crimă

Trupul lui Gheorghe Chindriș a fost găsit fără suflare în jurul prânzului. Bărbatul de 66 de ani, vicepreşedintele asociaţiei Avram Iancu, era aşteptat la un eveniment încă de la 9 dimineaţa. Pentru că nu răspunea la telefon, colegii săi au venit să-l caute acasă. Au dat peste o scenă şocantă. „Din câte am auzit era lovit. La cap, da. Era lovit. Dacă el, la 9, trebuia să se deplaseze, nu a mai închis poarta, că era deschisă poarta”, spune o vecină.

Vecina bărbatului spune că a auzit peste noapte alarma declanşându-se în casa victimei. Dar a crezut că este doar Chindriş care se întorcea acasă. „Ar fi fost cineva probabil, care l-a urmărit demult timp”, spune o vecină. Casa în care locuia bărbatul a fost împânzită de poliţişti şi criminalişti. Aceştia răscolesc curtea, maşina, dar şi interiorul imobilului în căutare de indicii care să elucideze moartea acestuia.

„Se fac cercetări, la faţa locului fiind prezent şi un procuror pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a survenit decesul bărbatului”, a declarat Iulian Timşa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

Cine era Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș s-a născut în Maramureş, dar s-a mutat în Cluj, unde, la 31 de ani, a ajuns director la mina de aur Băişoara.

În 2001 s-a mutat în Statele Unite, unde a creat un sat românesc, cu case tradiţionale, în jurul unei biserici maramureşene. S-a întors în ţară în 2012. În 2018 era numit director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba.

Chindriș era o prezenţă obişnuită la manifestaţii patriotice şi făcea parte şi dintr-un ansambu folcloric.

Foto: Facebook

