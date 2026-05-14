Mii de persoane din Alba nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul legal. Câte dintre acestea au buletinul expirat și câți tineri de 14 ani nu și-au făcut prima carte de identitate
La nivelul județului Alba, la data de 18 aprilie 2026, în componenta informatizată a Registrului național de evidență a persoanelor, figura un număr de 9.784 persoane care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul legal, transmite Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba – instituţie publică de interes județean aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, care coordonează și controlează metodologic activitatea de stare civilă și evidenţa persoanelor realizată la nivelul judeţului.
Din totalul de persoane indicat anterior, 7.953 sunt persoane posesoare de acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat, iar 1.831 sunt persoane cu vârstă de peste 14 ani care nu au solicitat eliberarea primului act de identitate – acesta fiind motivul pentru care invităm cetățenii aflați în aceste situații să se adreseze oricăror servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor indiferent de locul de domiciliu, pentru preschimbarea actelor de identitate, respectiv pentru solicitarea eliberării primului act de identitate (posibilitatea de a solicita eliberarea actului de identitate şi de a-l ridica la/de la orice S.P.C.L.E.P. este operaţională, momentan, doar în cazul în care se optează pentru carte electronică de identitate, nu şi în cazul cărţii de identitate simple).
În ceea ce privește cartea electronică de identitate (CEI) – pentru obținerea acestui document, solicitanții trebuie să efectueze o programare prealabilă prin intermediul HUB de servicii M.A.I., la adresa web: https://hub.mai.gov.ro/cei/programari/create?judet=AB.
Cu ocazia depunerii cererii specifice, va fi prezentat mesajul primit prin email și codul unic de programare.
De asemenea, cetățenii pot să se adreseze structurilor de profil și în afara înregistrării pe platforma HUB, fără o programare prealabilă, însă în această situație este necesar să consulte pagina de internet a serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau să se prezinte direct la sediul acestora ori telefonic pentru a se informa cu privire la programul de lucru cu publicul pentru soluționarea unor astfel de cereri.
De departe, beneficiile și facilitățile CEI sunt multiple, motiv pentru care enumerăm doar câteva dintre acestea, astfel:
-caracteristici avansate de securitate și anti-contrafacere;
-cererea de eliberare se poate depune la oricare serviciu public comunitar de evidență a persoanelor iar ridicarea propriu-zisă se poate face de la orice serviciu de profil, indiferent de locul de domiciliu/reședință a titularului;
-schimbarea adresei de domiciliu sau de reședință se va face fără ca CEI să fie înlocuit;
-se poate elibera și minorilor cu vârstă 0-14 ani;
-atestă identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, atât fizic, cât și în mediul digital;
-document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și SEE;
-acces rapid la servicii publice electronice;
-posibilitatea semnării electronic – folosind CEI se pot semna documente (online), cu aceeași valoare legală precum semnătura olografă;
-semnătura electronică poate fi verificată oricând de o autoritate publică/furnizor de servicii;
-conține două certificate digitale emise și înscrise gratuit de către MAI: unul pentru autentificare și unul pentru semnătură electronică (avansată), iar opțional, certificat calificat pentru semnătură electronică;
-permite autentificarea/conectarea în siguranță la o platformă online, fără a mai introduce user și parolă, practic este la fel ca atunci când legitimarea se face prin prezentarea fizică a CEI.
Totodată, precizăm că, în limitele bugetului alocat prin PNRR, CEI este gratuită până cel mai târziu în data de 30 iunie 2026 (pentru persoanele în vârstă de peste 14 ani care solicită eliberarea primei cărţi electronice de identitate), iar după această dată, solicitanții vor avea obligația să achite costul de emitere al CEI care, în prezent, este 70 lei.
Evidențiem că CEI poate fi solicitată oricând, indiferent de perioada de valabilitate a actualului act de identitate, iar în ceea ce privește termenul de soluţionare a cererii acesta este de 5-7 zile lucrătoare.
Pentru persoanele care au menționat adresa de e-mail în fluxul de preluare a cererii pentru eliberarea CEI, informarea privind personalizarea și validarea CEI se va realiza printr-un mesaj transmis la e-mailul indicat.
Referitor la cartea de identitate simplă (CIS) – pentru obținerea acestui document, solicitanții trebuie să efectueze o programare prealabilă pe pagina de internet doar a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu ori telefonic, în funcție de caz, sau să se adreseze în mod direct la sediul instituției, în vederea depunerii cererii.
Cât privește taxa reprezentând contravaloarea CIS aceasta este de 40 lei, iar termenul de soluționare a cererii pentru eliberarea CIS este de 30 de zile, aceasta putând fi ridicată exclusiv de la serviciul public care a înregistrat cererea.
