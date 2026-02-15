Detalii ȘOCANTE din ancheta privind moartea lui Gheorghe Chindriș: Fostul director Cupru Min, lovit în cap cu un calorifer electric. Principalul suspect, un tânăr de 26 de ani, a fost prins
Detalii șocante din ancheta privind moartea lui Gheorghe Chindriș, fostul director Cupru Min Abrud, arată că victima ar fi fost lovită în cap cu un calorifer electric. Un tânăr de 26 de ani este principalul suspect în cazul crimei din Floreşti, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce l-a ucis pe Gheorghe Chindriș.
Românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost lovit de mai multe ori cu un calorifer electric.
Potrivit poliţiştilor, între cei doi a izbucnit un conflict spontan pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Enervat, tânărul de 26 de ani l-a lovit de mai multe ori în zona capului cu un calorifer electric. Gheorghe Chindriș nu a avut nicio şansă de supravieţuire.
Presupusul criminal a fost identificat, prins şi reţinut pentru 24 de ore. Cei doi s-au cunoscut pe internet. Tânărul de 26 de ani a plecat din casa bărbatului cu bani şi bijuterii.
Ce spun poliţiştii
IPJ Cluj a fost sesizat cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 65 ani, a fost găsit decedat în interiorul locuinței sale, fiind întins pe pat, cu fața în jos, dezbrăcat, iar în imobil au fost observate mai multe urme de sânge și de răvășire.
Din verificările efectuate a rezultat că, în urma unui conflict spontan izbucnit pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un bărbat, în vârstă de 26 ani, *i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu un calorifer electric, provocându-i decesul.
Suspectul a fost depistat și condus la sediul Poliției, ulterior fiind retinut pentru 24 ore.
Trupul lui Gheorghe Chindriș a fost găsit fără suflare ieri, în jurul prânzului. Bărbatul de 66 de ani, vicepreşedintele asociaţiei Avram Iancu, era aşteptat la un eveniment încă de la 9 dimineaţa. Pentru că nu răspunea la telefon, colegii săi au venit să-l caute acasă. Au dat peste o scenă înfiorătoare.
Gheorghe Chindriș s-a născut în Maramureş, dar s-a mutat în Cluj, unde, la 31 de ani, a ajuns director la mina de aur Băişoara. În 2001 s-a mutat în Statele Unite, unde a creat un sat românesc, cu case tradiţionale, în jurul unei biserici maramureşene. S-a întors în ţară în 2012. În 2018 era numit director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. Chindriș era o prezenţă obişnuită la manifestaţii patriotice şi făcea parte şi dintr-un ansambu folcloric.
