VIDEO | „Antichități și Legende”, la Alba Iulia: Ce obiecte și „comori” ascunse pot fi găsite în târgul dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție
„Antichități și Legende”, la Alba Iulia: Ce obiecte și „comori” ascunse pot fi găsite în târgul dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție
În perioada 13-17 mai 2026 în Cetatea Alba Carolina se desfășoară evenimentul „Antichități și Legende”, un târg gratuit dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție care reunește expozanți din mai multe zone ale țării.
Vizitatorii vor putea găsi mobilier vintage, bijuterii, monede, ceasuri, porțelanuri, ceramică, icoane, cărți vechi, fotografii de epocă, obiecte de artă și alte piese de colecție, la prețuri care variază de la doar câțiva lei până la sume mult mai mari.
Programul târgului va fi zilnic, între orele 09:00 și 22:00, iar intrarea va fi liberă.
Evenimentul este organizat de Palatul Principilor Transilvaniei și Pub 13, cu sprijinul autorităților locale. Organizatorii spun că își doresc un târg axat pe obiecte de calitate și pe o atmosferă liniștită, potrivită spațiului din Cetatea Alba Carolina.
„Primii expozanți au sosit la Antichități și Legende – TÂRG GRATUIT și-au început deja montarea standurilor. Așa cum am spus și în postările anterioare, piesele cu adevărat valoroase și obiectele de colecție se vând, de regulă, încă din primele zile. Pentru pasionați și colecționari, începutul târgului este momentul în care se descoperă cele mai interesante obiecte. În următoarele zile, Cetatea Alba Iulia se transformă într-un loc unde istoria, colecționarii și poveștile vechi se întâlnesc”, a anunțat luni, 11 mai 2026 antreprenorul albaiulian Cosmin Matieș, unul dintre organizatorii târgului.
