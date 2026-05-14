Curier Județean

VIDEO | „Antichități și Legende”, la Alba Iulia: Ce obiecte și „comori” ascunse pot fi găsite în târgul dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

„Antichități și Legende”, la Alba Iulia: Ce obiecte și „comori” ascunse pot fi găsite în târgul dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție

În perioada 13-17 mai 2026 în Cetatea Alba Carolina se desfășoară evenimentul „Antichități și Legende”, un târg gratuit dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție care reunește expozanți din mai multe zone ale țării.

Vizitatorii vor putea găsi mobilier vintage, bijuterii, monede, ceasuri, porțelanuri, ceramică, icoane, cărți vechi, fotografii de epocă, obiecte de artă și alte piese de colecție, la prețuri care variază de la doar câțiva lei până la sume mult mai mari.

Programul târgului va fi zilnic, între orele 09:00 și 22:00, iar intrarea va fi liberă. 

Evenimentul este organizat de Palatul Principilor Transilvaniei și Pub 13, cu sprijinul autorităților locale. Organizatorii spun că își doresc un târg axat pe obiecte de calitate și pe o atmosferă liniștită, potrivită spațiului din Cetatea Alba Carolina.

„Primii expozanți au sosit la Antichități și Legende – TÂRG GRATUIT și-au început deja montarea standurilor. Așa cum am spus și în postările anterioare, piesele cu adevărat valoroase și obiectele de colecție se vând, de regulă, încă din primele zile. Pentru pasionați și colecționari, începutul târgului este momentul în care se descoperă cele mai interesante obiecte. În următoarele zile, Cetatea Alba Iulia se transformă într-un loc unde istoria, colecționarii și poveștile vechi se întâlnesc”, a anunțat luni, 11 mai 2026 antreprenorul albaiulian Cosmin Matieș, unul dintre organizatorii târgului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Mii de persoane din Alba nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul legal. Câte dintre acestea au buletinul expirat și câți tineri de 14 ani nu și-au făcut prima carte de identitate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 mai 2026

De

Mii de persoane din Alba nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul legal. Câte dintre acestea au buletinul expirat și câți tineri de 14 ani nu și-au făcut prima carte de identitate La nivelul județului Alba, la data de 18 aprilie 2026, în componenta informatizată a Registrului național de evidență a persoanelor, figura […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | 20 de utilaje agricole verificate de specialiștii RAR Alba „acasă” la proprietari: Autolaboratorul instituției, deplasat în două localități

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 mai 2026

De

20 de utilaje agricole verificate de specialiștii RAR Alba „acasă” la proprietari: Autolaboratorul instituției, deplasat în două localități Registrul Auto Român (RAR), prin reprezentanța Alba, continuă și în această perioadă acțiunile dedicate fermierilor și deținătorilor de utilaje agricole, prin deplasarea autolaboratorului în comunitățile din județ, la solicitarea autorităților locale și a agricultorilor. Joi, 14 mai […]

Citește mai mult

Curier Județean

15 mai 2026 | Vineri începe festivalul ,,Lucian Blaga” la Sebeș: Evenimentele îl omagiază pe Lucian Blaga și Constantin Brâncuși. PROGRAMUL complet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

14 mai 2026

De

Vineri începe festivalul ,,Lucian Blaga” la Sebeș: Evenimentele îl omagiază pe Lucian Blaga și Constantin Brâncuși. PROGRAMUL complet Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul ne invită la o nouă ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, un eveniment cultural fondat în anul 1981, de un grup de intelectuali transilvăneni (Mircea Tomuș. Achim Mihu) […]

Citește mai mult