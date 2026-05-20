Turneul final al Danube Water Polo League se va desfășura la Alba Iulia: Când va avea loc

În 24 și 25 mai 2026, Bazinul Olimpic din Alba Iulia va fi gazda unei noi competiții internaționale de polo feminin, turneul final al Danube Water Polo League, care cuprinde 7 partide.

La întrecerea continentală vor participa 6 formații, între care și CSM Unirea Alba Iulia, campioana României, clubul organizator, care după acest eveniment sportiv va intra în vacanță. Anterioarele turnee s-au disputat la Becej (Serbia) și Győr (Ungaria, în februarie).

Formația pregătită de Ovidiu Pocol a parcurs o stagiune deosebită, care cuprinde dubla în plan național, pentru al doilea an la rând adjudecându-și eventul, plus calificarea în turneul final 8 al Conference Cup, la Atena, a treia competiție continentală la importanță.

Bazinul Olimpic din Alba Iulia a mai găzduit turnee preliminarii în Champions League și Conference League, în ultimii ani. Clasamentul Danube Water Polo League, după 10 întâlniri, este următorul: 1. Győr 30 (229-54), 2. CSM Unirea Alba Iulia 24 (176-63), 3. Palilula 17 (102-128), 4. Partizan Belgrad 10 (80-135), 5. Steaua Roșie Belgrad 9 (88-160), 6. ASV Wien 0 (69-204).

Programul competiției este următorul: *duminică, 24 mai 2026, ora 10.00: Palilula Belgrad – ASV Wien (meciul 1); *ora 11.30, ora 11.30: Partizan Belgrad – Steaua Roșie Belgrad (meciul 2); *ora 17.00: Gyor – învingătoarea din meciul 2 (semifinală); ora 18.30: CSM UNIREA Alba Iulia – învingătoarea din meciul 1 (semifinală); *luni, 25 mai 2026, ora 9.00: meciul pentru locurile 5-6; ora 10.30: meciul pentru medaliile de bronz (finala mică); ora 12.30: meciul pentru medaliile de aur (finala mare).

Anul trecut gruparea din Cetatea Marii Uniri a disputat finala mare la Danube Water Polo League, învingătoare fiind, pentru al doilea an la rând, gruparea Spandau 04 Berlin (care în ediția curentă nu s-a mai înscris).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI