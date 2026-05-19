Șoferii STP Alba Iulia PLEACĂ pe capete! Compania de transport ar avea restanțe salariale uriașe față de angajați: Ce spun reprezentanții companiei
Mai mulți angajați ai STP din Alba Iulia ar urma să demisioneze din cadrul companiei de transport public din oraș. Astfel, operatorul de transport STP Alba Iulia se va confrunta cu plecări în masă ale șoferilor.
Conform informațiilor obținute de ziarulunirea.ro, șoferii STP au decis să părăsească compania din cauza restanțelor salariale. Mai exact, ar fi vorba despre restanțe în valoare și de aproximativ 18.000 de lei față de unii salariați.
Cu toate că, în prezent, șoferii STP au salarii nete cuprinse într 7.500 și 8.000 de lei, motivul menționat anterior îi obligă să se orienteze spre salarii mai mici, dar care să rezolve problemele restanțelor.
Un șofer STP Alba Iulia a explicat că una dintre variantele disponibile pentru ei este noua companie de transport înființată la Sebeș în 2026.
Operatorul de transport STP a acuzat în repetate rânduri Primăria Alba Iulia că nu achită la timp compensațiile prevăzute în contractul de delegare a transportului public. În toamna anului 2025, reprezentanții companiei susțineau că aveau de recuperat aproape 10 milioane de lei și că întârzierea plăților afectează salariile angajaților și funcționarea serviciului.
Cei de la STP au afirmat că Primăria încalcă obligațiile contractuale și blochează deliberat plățile. La rândul său, Primăria a acuzat STP de solicitări financiare excesive, lipsă de transparență, abuz de poziție dominantă și reducerea nejustificată a serviciilor prestate. Conflictul dintre STP și Primăria Municipiului Alba Iulia s-a intensificat pe fondul deciziei municipalității de a crea propriul operator de transport.
Reprezentant STP: „Așteptăm banii de la Primărie, cei pe care îi datorează. Mai ales că acum s-a aprobat și bugetul”
Într-o discuție telefonică, unul dintre reprezentanții STP Alba Iulia a explicat, pentru ziarulunirea.ro, că societatea așteaptă plata compensațiilor din partea administrației locale din Alba Iulia: „Așteptăm banii de la Primărie, cei pe care îi datorează. Mai ales că acum s-a aprobat și bugetul”.
Cu privire la situația celor care doresc să părăsească compania, reprezentantul STP Alba Iulia a transmis că persoanele care doresc să facă acest lucru sunt ,,libere” și că plata drepturilor salariale restante va fi onorată după încetarea raporturilor contractuale:
„La noi, întotdeauna, cine a dorit să plece a plecat. Nimeni nu i-a ținut cu forța. Au fost liberi întotdeauna. S-au respectat întotdeauna toate drepturile salariale. Unii dintre ei s-au și întors. Fiecare stă cât dorește”.
Despre informația potrivit căruia compania STP ar avea datorii uriașe față de salariați, reprezentantul companiei a spus: ,,Nu am cum să comentez, nu știu cum au ajuns la acele cifre. Doar cei de la financiar vă pot spune dacă există așa ceva. Nu pot nici să vă confirm, nici să vă infirm”.
