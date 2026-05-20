Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura: „Ar fi devenit birocrație inutilă”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, marţi, 19 mai 2026 că, deşi a fost unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF, pe care o consideră obligatorie şi ne-negociabilă, a ajuns la concluzia că în unele sectoare implementarea RO e-Factura devenea birocraţie inutilă, „fără un beneficiu proporţional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget”.

Astfel, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura.

„Am analizat efectele concrete pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor şi pentru alte activităţi de mică amploare. Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocraţie suplimentară şi costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporţional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget”, a explicat Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că, de aceea, a propus un nou amendament pentru simplificarea regulilor RO e-Factura, care a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanţe din Camera Deputaţilor şi votat luni, 18 mai 2026 în Comisie.

„Practic, dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opţional. Măsura îi vizează în special pe autori, traducători, artişti, actori, muzicieni, cercetători, jurnalişti şi alte persoane care obţin venituri din drepturi de autor fără a funcţiona ca PFA sau societăţi comerciale”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Acesta explică, de asemenea, că sunt exceptaţi şi agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, persoanele care obţin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme de rezervări online, precum şi institutele şi centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

sursa: News.ro

