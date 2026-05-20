FOTO: Universitatea „1 Decembrie 1918″ Alba Iulia, locul 4 la naționalele universitare de fotbal
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia s-a clasat pe locul 4 la naționalele universitare de fotbal
Echipa Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia a terminat pe locul 4 la Campionatele Naționale Universitare de fotbal, competiție care a reunit cele mai bune 8 echipe din țară, la Eforie Nord
Formația din Cetatea Marii Uniri a pierdut finala mică, la Eforie Nord, scor 0-1 (0-1), cu Universitatea de Vest Timișoara, câștigătoarea ediției trecute (turneu la Alba Iulia), în fapt singura înfrângere în competiția de pe malul Mării Negre.
„Am ratat o medalie, după un meci strâns, împotriva campioanei europene, în cele din urmă. Dar, trebuie apreciat parcursul în ansamblu, unul peste așteptări și prestațiile echipei”, a spus Vasile Ursu.
Fomația CSU: Anghel – Bârdea, Onacă, B. Popescu, Coman – D. Olălău, Gâțan, V. Boldea/cpt, Cărăbineanu – V. Domșa, Tamaș; au mai intrat Negrușa, B. Lazăr, Maghiari, Jurj, Backsi.
Din efectivul pregătit de conf.univ.dr. Vasile Emil Ursu și conf.univ.dr. Răzvan Gheorghe Rusu au fpcut parte jucători din eșalonul terț, de la CSU Alba Iulia, CIL Blaj sau Inter Sibiu, și din formații din eșaloanele inferioare Spicul Daia Română, Șoimii Ciumbrud, Dacia Orăștie, Industria Galda de Jos, Viitorul Sântimbru, Performanța Ighiu, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Păltini Rășinari, Dacia Orăștie sau CS Ocna Mureș.
La naționalele universitare au fost înregistrate rezultatele 0-0 cu UNEFS București, 0-0 cu UPT Timișoara, 2-1 cu UDJC Galați (în grupă), 0-1 cu Universitatea de Vest (finala mică). Câștigătoarea turneului va reprezenta România la Jocurile Europene Universitare, în Italia, la Salerno (18 iulie-1 august). (H.D.M.)
